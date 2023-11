El peine y la amnistía en un taller literario

Cualquiera que estuviera interesado en enfrentarse al miedo, sabe que dispone de un amplio catálogo de recetas psicológicas para hacerlo. Docenas de consejos que, tratados de una u otra manera, pueden hacerle superar esa emoción básica del ser humano.

Lo mismo sucede cuando se trata de vencer el temor al folio en blanco, de adentrarse en los entresijos de la escritura para ir punteando historias que, sazonadas con unos u otros guisos diferentes, consigan eliminar esos reparos que en ocasiones nos impiden avanzar: la falta de inspiración, el bloqueo creativo, el pánico que deriva en frustración y que incluso puede llegar a hacernos desistir de nuestros propósitos.

Uno de estas recomendaciones consiste en lanzarse en paracaídas, sin saber cuál será el territorio en el que se aterriza. Un viaje hacia lo desconocido, en un mapa mudo del que no tenemos ninguna referencia. Lo que es tanto como encontrarse de pronto con una o varias situaciones imprevistas, incluso a veces ni siquiera imaginables, y seguir sus huellas hasta conseguir amasar un buen guisado.

Esta metodología se usa en varios talleres literarios. Llega el profesor, entrega una hoja a sus alumnos y les dice que tienen que urdir una narrativa sobre esto o lo otro. Por ejemplo: ¿Qué sucedería si estamos caminando por el desierto y nos encontramos con un peine? Imagínense ustedes, continúa el profesor, el resto de la historia.

Entre las varias muestras es fácil que hubiera dos que destacaran. Para algunos, no valdría la pena ahondar en la textura del peine (un objeto inapropiado en un mar de arenas calientes, apuntarían) que, además, tiene muchas púas y, para colmo, rompe la estructura del paisaje… Así que es preferible pisotearlo, deshacerse pronto de él y arrojarlo al basurero de los objetos inútiles, de donde nunca debiera haber salido.

Por el contrario, habría otros que concedan algún mérito al sencillo utensilio, ya que le encontrarían algún provecho: arreglar, desenredar y limpiar las arrugas que se van depositando entre los grumos arenosos, por ejemplo.

Cabe imaginar que el profesor estuviera atento a la literatura actual y, en consecuencia, pidiera a sus alumnos que esbozaran un relato acerca de la amnistía. En ese caso, no sería difícil que, al igual que en el ejercicio anterior, dos fueran los testimonios que sobresalieran sobre el resto. En uno de ellos, se trataría a la amnistía del mismo modo que al peine: instrumento inútil, peligroso, de afiladas púas, usado con fines torticeros y, sobre todo, capaz de quebrar el país hasta casi hacerlo desaparecer definitivamente.

Del otro lado, habría quienes, incluso no estando de acuerdo con ella o solo en parte, se fijarían en los efectos positivos que podría provocar: Y, al igual que sucedió con el peine, realzarían su importancia para alentar la reconciliación social y contribuir al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país.

Podría suceder también que un alumno osado (o sesudo, según se mire) se levantara y dijera al profesor que, si bien la ficción es libre, y que vale lo del peine en el desierto, no hay ninguna explicación para devanarse los sesos en torno a la nada. O dicho de otro modo, continuaría, no se pueden hacer ejercicios sobre lo inexistente, pues el Código Penal no dice que votar sea delito, tal como sucedió en Cataluña en el año 2017. Y después de la nada solo hay otra nada, concluiría su razonamiento.

La suerte del alumno dependería del talante que mostrara el profesor. Si fuera autoritario, con un bigote recortado y soñara a menudo con ínfulas imperiales, podría ponerlo contra la pared e incluso llegar a expulsarlo de clase. Mas otro profesor distinto, predispuesto siempre al diálogo y a escuchar atentamente todas las opiniones sobre cualquier tema, emplazaría al alumno para seguir dialogando. De eso se trata.