Un incipiente cambio de rumbo

Hace unos meses, el presidente Barbón declaraba que las Cuencas eran territorios que necesitan tener razones para volver a confiar en el futuro. Que pronto habría noticias que "darían esperanza a unos valles mineros que no se rinden". Pues bien, esa especie de manual de resistencia aplicado a las Cuencas no parece que haya tenido los resultados positivos que se buscaban. Las resonancias míticas de esa luchas asociadas a las actividades mineras e industriales son más una herencia del pasado que un incentivo para reactivar un presente incierto.

La etapa actual no se apoya sólo en criterios económicos, sino también ecológicos: prácticamente inseparables. Sin embargo, el carbón, ahora tan denostado, todavía sigue siendo la segunda fuente de energía más utilizada en el mundo.

En tal sentido, la ministra para la Transición Ecológica el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha prometido repetidamente que las cuencas mineras tendrían una "transición justa para trabajadores y territorios". Que nadie se quedaría atrás. Pero no está claro en qué consiste esa transición y cuáles son las alternativas justas a las se refiere la ministra. Y aunque creo que existen ingredientes propios para cambiar la dinámica de estos valles, da la impresión de que si no se dinamiza pronto su economía, se corre el riesgo de caer en lo que se ha llamado metafóricamente "pueblos de la perpetua aurora". Pueblos que no avanzan "hacia ningún mediodía conocido". Que parecen resignados con su suerte. Ortega y Gasset escribió al respecto que un pueblo sin porvenir acaba siempre degradándose.

Teniendo en cuenta esta difícil situación, además de las ayudas externas, el propio potencial endógeno de las Cuencas tendría que contribuir a romper con el lastre del pasado y mitigar así el marasmo en que llevan sumidas desde hace muchos años. Por eso me parece que la iniciativa de haberse reunido días pasados los representantes políticos y los empresarios de los cinco municipios del valle del Nalón puede significar un cambio de rumbo para el devenir de la comarca. Según la presidenta de ENA (Empresarios del Nalón), Catarina Valdés, "es la primera vez que se hace algo así para promocionar el valle en su conjunto; es algo incipiente y hay que potenciarlo". Se trata de poner en marcha estrategias que "buscan el desarrollo económico de la comarca". Veremos cuáles son los resultados de esta iniciativa. O como dice el principio evangélico: "por sus frutos los conoceréis".

A propósito, en una de las escenas finales de la película estadounidense "Conspiración del silencio", su protagonista (Spencer Tracy) sostiene que "hay pueblos que se levantan y otros no, depende de sus habitantes". Con frecuencia son determinantes también la voluntad política y que las circunstancias sean favorables. Lo cierto es que, desde hace más de medio siglo, se viene sometiendo a las Cuencas a un perverso juego de tiempos, planes, promesas, transacciones y transiciones varias.

Pero la vida es más ancha que la historia. Y afortunadamente se va superando la nostalgia de las sombras crepusculares que proyectaban el carbón y el acero. Por eso se necesita orientar el rumbo hacia otros horizontes, con nuevas iniciativas capaces de quebrar el nefasto círculo vicioso imperante: sería la primera condición para que se empiece a vislumbrar un futuro más prometedor y deseable en estos valles.

Y como dice el clásico, un futuro deseable puede llegar a convertirse en un futuro posible. Y es también un recurso optimista al que recurrimos cada cierto tiempo como si se tratara de un talismán infalible.