La Asociación Tea-Nalón está inmersa en un recogida de firmas a través de Change.org y también en muchísimos comercios del Valle del Nalón se puede firmar para apoyar la reivindicación de adaptar el colegio de la Salle de Ciaño en un centro de día Tea (trastornos del espectro autista) para mayores de 21 años.

Es de todos conocido que cuando estas personas especiales llegan a la edad indicada deben de abandonar el colegio de educación especial Juan Luis Iglesias Prada, lugar donde en la actualidad reciben sus terapias. A la Asociación Tea-Nalón les asusta el número de casos que ahora hay en Asturias y que en un futuro no muy lejano serán adultos y no disponen de un lugar donde se les puede atender. No existe en el Valle del Nalón un centro de día para mayores de 21 años donde las familias puedan acudir para que los más de 200 chicas y chicos diagnosticados con Tea puedan continuar con dignidad su vida diaria.

¿Es casualidad solicitar que el colegio de la Salle de Ciaño sea reconvertido para este fin? Evidentemente no. En primer lugar porque el Gobierno regional (propietario del edificio) ha intentado dotarlo de varios usos, pero por lo visto no reunía los requisitos necesarios para los fines propuestos. La estructura del edificio, según nuestras informaciones, está en perfecto estado y los daños ocasionados por los "amigos de lo ajeno", son solucionables a cargo de la propiedad quien por desidia lo ha permitido.

En segundo lugar, dicho centro sería mancomunado y en sus aulas nuestras personas especiales podrían realizar actividades para promover su autonomía personal de una manera digna, sin olvidar que el colegio dispone amplias zonas exteriores ideales para programar actividades y existen suficientes habitaciones para habilitar en ellas aulas, cocina, comedor y oficinas.

No lo olvidemos. Las personas especiales son nuestros hijos, hermanos y nietos y la Asociación Tea-Nalón sabe perfectamente lo que pide y es la necesidad de este centro.