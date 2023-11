Hace año y medio que las ventanas de la casa de mi madre dejaron de moverse. No se abren ni cierran y las persianas ya no suben ni bajan. Sin embargo, cada mañana, a pesar del tiempo transcurrido, de la que voy a trabajar no puedo evitar alzar la mirada esperando algún cambio.

Las ventanas de mi prima Bea también quedaron inmóviles, y perdí la posibilidad de verla tomando el sol en su balcón y trajinando en la cocina, como ya no son posibles los intercambios de mensajes de lado a lado de la calle. Acabo de perder a mi amigo Aníbal. Ya no recibo su habitual llamada a media mañana para tomar el café. Nuestra conversación se interrumpió y mi cotidianidad ha cambiado. A peor. Es ley de vida, sí, pero en poco tiempo grandes pedazos de mi existencia han desaparecido y siento que me lo estoy tomando de un modo egoísta, porque el edificio que soporta mi vida cada vez tiene menos piezas para sostenerse. Sí, me quedan los recuerdos, el sucedáneo al que he de recurrir para tratar de rellenar, con un éxito moderado, los huecos dejados por los seres queridos que se fueron. Porque la vida no solo está constituida por uno mismo. La presencia de las personas amadas, de los amigos del alma, de la familia querida, es parte fundamental de los que somos. Y cuando ellos se marchan y tu estancia sentimental se va vaciando, te sobrevienen los miedos y la melancolía. Hoy más que nunca entiendo a mi madre cuando, tras hacer la cuenta de los seres queridos que había pedido, le asaltaba un sentimiento de desubicación, de no pertenecer a ese tiempo y lugar. Porque la vida sin ellos puede llegar a ser tan extraña que pierda su sentido. Pero hay que seguir adelante pues así lo marca el protocolo establecido, aunque cada vez más ventanas queden inmóviles, las persianas dejen de subir y bajar, ya no podamos lanzarnos un beso de balcón a balcón, ni compartir café y charla.