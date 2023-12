Jovi, premio "Emprendedoras de Langreo"

La persona. Quienes se hayan acercado alguna vez a mis colaboraciones en este diario, sabrán que no es infrecuente que cite al principio frases del tipo de "…en el establecimiento donde acostumbro a tomar mi primer descafeinado mañanero…". Hoy insisto en la misma referencia, mas lo hago con la satisfacción de saber que el descafeinado ha sido objeto de una merecida recompensa. Y me refiero a la dueña del bar, Casa del Marqués, que no en balde ha sido distinguida con el XVII Premio Emprendedoras de Langreo, en la categoría de "Mejor trayectoria empresarial" (Rosa Álvarez lo ha sido en la de "Empresas de nueva creación"). Y cuyo galardón recogerá el día 13 del presente en el Ayuntamiento de Langreo.

Serían largos de citar todos los méritos que han propiciado este reconocimiento. Y así, a modo de ejemplo, podemos referirnos al comienzo de su andadura en el mítico "Pinos" de La Felguera, que duró 18 años; los distintos premios (en cuatro ocasiones el primero) conseguidos durante los concursos de la fabada asturiana, de la Sociedad de festejos de San Pedro; su altruismo durante siete años (corre desinteresadamente con todos los gastos) en el Concurso de Relatos de "Casa del Marqués" (May, Teresa, Lauriño, Fernando y yo componemos el jurado); el intercambio de préstamos y libros en el que colaboran también algunos clientes y amigos… La cerámica. Amor a primera vista. Así podríamos definir el hechizo que se apoderó de Jovi (y que aún continúa) la primera vez que se encontró en presencia del barro. Inspiración y sabiduría habían salido a su encuentro, y Jovi no desaprovechó la oportunidad. Después, como es lógico en los buenos artistas que no solo se dedican a crear, sino que, tras apadrinar un concepto o un pensamiento, lo plasman en una forma física para que los demás lo aprecien, Jovi fue aportando su personal cosmovisión del mundo (una naranja imperfecta las más de las veces, me dice). De este modo, las figuras de Jovi, cabezas sobre todo, le sirven para indagar en la complejidad del ser humano. Así, a algunas de ellas les sobra la cabeza, lo que indica una inmersión en el entorno de las personas inteligentes; o, por el contrario, otras están sujetas por tornillos, lo que revela que la artista ahonda en la falta de cordura o de equilibrio que afecta a nuestra especie. De su maestría con la cerámica, dan muestra varias exposiciones (La Felguera, Laviana…), bajo el título "Tiempo robado al tiempo", que fueron acogidas muy favorablemente por la crítica y que esperamos vuelvan a repetirse. El arte es una fiel representación de la cultura –Langreo ha sido siempre una buena muestra de ello–, por lo que no es aconsejable que los artistas dejen de prodigarse. Lo necesita la sociedad, y también todos los que admiramos su obra. El Chamamé. Es de sobra conocida la frase de que los pueblos se acaban muriendo cuando los bares desaparecen. De ahí que entre los copiosos méritos exhibidos por Jovi, esté el de dotar a su establecimiento de un carácter singular y familiar a un tiempo. Por decirlo de algún modo, se ha convertido en una "parroquia", entendida esta, en su sentido más amplio, como un lugar de reunión de personas necesitadas de calor, al modo de un vínculo alternativo que, en muchas ocasiones, sirve para compartir desvelos, alejar temores o descubrir nuevos horizontes entre la bruma diaria. Hace aproximadamente diez años, publiqué en LA NUEVA ESPAÑA un artículo titulado "Casa Jovi", comparando el local con "El Chamamé", donde el extraordinario escritor uruguayo Juan Carlos Onertti ubicaba a sus singulares personajes. Quizás pueda entenderse como una premonición, pues en este "Chamamé asturiano" se dan cita todo tipo de figuras peculiares. Y como no podía faltar una anécdota, finalizaré con un recuerdo al día en que pedí un descafeinado e Isa, que trabajaba allí y con la que desde entonces me una buena amistad, me respondió algo así como: ..."Pero Javi, si hace más de un año que te sirvo un café normal, cómo puedes ser tan despistado…". Pues sí, lo soy (de lo que pueden dar cuanta muchos clientes), lo mismo que Fernanda, otra gran amiga y consejera literaria, entre tanta otra fauna pintoresca que podría citar y que nos cobijamos allí a diario.