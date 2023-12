Vísteme despacio, que tengo prisa. Aún no descansaba del todo nuestro querido Aníbal y ya se organizaban plataformas impulsoras de homenajes y reconocimientos al inigualable alcalde. Qué duda cabe que un líder como él, de los que, por desgracia, hay poquísimos, merece el recuerdo permanente de su pueblo pero, en mi opinión, creo que lo conveniente es dejar que pase algo de tiempo y que las ideas y propuestas reposen. No hay prisa. Hagámoslo bien y honremos a Aníbal como es debido. Pero con calma.

Un parque con su nombre, una estatua, un monumento conmemorativo… Todas ellas iniciativas cargadas de cariño, pero seguro que habrá otras tan buenas, si no mejores. O no. A mí, a día de hoy, que el parque de La Mayacina, cuya finalización le dio una gran alegría, lleve su nombre me parece estupendo. Pero démosle tiempo y permitamos que los sentimientos se asienten. Y luego, con todas las propuestas sobre la mesa y las cabezas más frías, que los que han de decidir lo hagan de la mejor manera posible.

Si queremos rendir un tributo sincero a Aníbal, lo mejor que podemos hacer es ser honestos y tolerantes, sin olvidarnos de querer, defender y cuidar Mieres. No se me ocurre mayor homenaje. Una placa en la esquina de una calle o un busto en un parterre son recuerdos que tienden a caer en el olvido. Pero un cambio de actitud social, el necesario paso de la mierensía de palabra a la de obra, constituiría el reconocimiento perfecto.

Nuestros políticos tienen claro el ejemplo a seguir: sinceridad, realismo, determinación y cercanía al pueblo. Y se cometerán errores, como habrá planes que se vengan abajo. Pero no por ello dejar de intentarlo. Procuremos discutir entre nosotros lo menos posible y unamos fuerzas para mejorar este concejo. Y si los políticos mierenses tienen mucha responsabilidad en ello, la nuestra, la de la ciudadanía, no es menor. Y no habría mejor tributo a Aníbal que, de una vez por todas, la asumamos y nos comportemos en consecuencia.