Conversando sobre sentimientos

La suposición de que todas las cosas estarían formadas por partículas elementales o semillas ("spermata" en griego), tal como pensaba Anaxágoras, hizo que más tarde Aristóteles diera a estas partículas el nombre de "homeomerías" (partes semejantes).

Lo que en varias ocasiones (y son bastantes ya, por cierto), me sirvió para comenzar mi colaboración semanal en este diario con la repetida frase "todo tiene que ver con todo". A la que acostumbro a añadir "mientras tomo mi primer descafeinado mañanero en el bar de siempre", y que ahora, sin ningún tipo de pudor, identifico como "Casa del Marqués", visto que ya no cabe el anonimato, pues su dueña, Jovi, se ha hecho acreedora al premio "Emprendedoras de Langreo" del año actual.

Pues bien, hace unos días, y mientras "estudiaba" (así se refiere Jovi a mi atención diaria a la lectura de LA NUEVA ESPAÑA) una noticia aparecida en ese diario: "El suicidio tiene sesgo de género: mueren más hombres y lo intentan más mujeres", reparé en una pregunta que le hacían a Alba López Llames, Presidenta de Abrazos Verdes, con la que conversaba el entrevistador: "¿Las mujeres son más dadas a hablar de sus sentimientos?".

La respuesta fue un sí con matizaciones, dado que reconocía que los hombres que venían a la asociación habían tenido una red que facilitaba sus expresiones emocionales. En ese momento la semilla se dispersó en el aire, hasta llegar a una conversación (o parte semejante) que había mantenido días atrás con una buena amiga.

Al calor de unos ricos caldos (a la tarde mi café mañanero cede su turno a los riberas robles o crianzas, según el día), acabamos internándonos en un terreno propicio para las confidencias, y que entre nosotros suelen ser abundantes. Ella (cómo no referirme a Isaura, antigua compañera en el Ayuntamiento de Caso), me confesó que las mujeres, al menos las de su grupo más cercano, no tienen reparos de ningún tipo cuando de hablar de sus intimidades se trata, incluidas, naturalmente, las que se deslizan por una orilla más o menos intrincada (dependiendo de la temperatura de cada cual), como es la del sexo. De lo que de un modo claro se evidenciaba, a su juicio, que nosotros somos más reservados o parcos, o no se sabe qué, a la hora de mostrar nuestras pulsiones interiores.

Mi reacción fue un gesto de sorpresa, un "aquí me han pillado", que se correspondió con un "pues nunca lo había pensado" (quizás me rasqué una oreja o puse los ojos en cuarentena, no recuerdo), y que a los pocos días me llevó hasta la tertulia habitual de las tardes, La Centiárea, que puede presumir de ser una de las más antiguas de Asturias, pues no en balde inauguró la pizarra hace más de treinta años (al principio estaba formada en su mayoría por maestros).

Pronto comprobé que, del mismo modo que me había sucedido a mí, la pregunta les dejaba a ellos en fuera de juego. Mas como quiera que nuestra tertulia es jugosa, y no solo en la textura de los vinos, decidimos buscar alguna explicación a esa supuesta superioridad femenina al hablar de los sentimientos. Eso sí, coincidimos en que nosotros no nos prodigamos mucho al respecto, sobre todo por lo que al sexo se refiere, y que ello tal vez obedezca a motivos varios y dispares. Apuntamos el rubor propio, el miedo a "quedar mal" (la frase no necesita muchas explicaciones), o la falta de costumbre, entre otras. Hasta que decidimos darnos un descanso. Así que pedimos otra ronda. De lo que no estoy seguro es de si continuaremos profundizando en el tema. Ya veremos.