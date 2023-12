Por qué "nuestros mayores"

La expresión "nuestros mayores", es un término debatido que propicia reacciones diversas. La denominación, que aquí pretendo cuestionar, es empleada por personas que, parece, pretenden mostrar cariño y respeto a las personas mayores que en momentos de su vida no lo eran tanto. No es mi intención menospreciar a quienes desde ese supuesto cariño homenajean a "nuestros mayores". Sin embargo, no considero apropiado el uso y hasta el abuso de tal expresión, que entiendo paternalista y externa a la persona que se intenta respetar, porque es "mayor".

La primera observación que hago al respecto es la pomposa expresión, mayestática, de la supuesta admiración hacia un estado de vejez, que siendo natural, carece de uniformidad en su desarrollo por los diferentes contextos en los que se produce el envejecimiento. El posesivo "nuestros" abarca un abrazo paternalista, cual gallina acogiendo a los polluelos bajo sus alas. Ese abrazo, supuestamente cariñoso, al sector de las personas mayores, lleva implícito la creencia de que ese segmento de la población carece de algunas facultades humanas y que es frágil y, al final, necesitado de protección. Situación que no responde a la realidad ni, por supuesto, es representativa de la mayoría de las personas mayores, que tienen capacidad y competencia suficiente para dirigir y gestionar su vida. Tomando sus propias decisiones, sin necesidad alguna de una sobreprotección que por muy bienintencionada que sea, puede propiciar y suele ocurrir, la aniquilación de su personalidad. Todo, sin analizar la heterogeneidad del envejecimiento. La segunda objeción que presenta ese "nuestros mayores", es el uso del posesivo que a todas luces indica propiedad de esas personas mayores por parte de quienes manifiestan "nuestros…" Un posesivo que es todo lo contrario de la reciprocidad que debería de haber entre las personas, sean o no mayores. A lo anterior, hay que añadir el favor que parece se hace a "nuestros mayores", cuando con el "inofensivo" posesivo se les gratifica con la "obligación moral de devolverles todo lo que hicieron por la sociedad, o tal vez por la patria". Un agradecimiento que sobra, por inoperante. Sin embargo, son los derechos que como ciudadanas y ciudadanos les corresponden: salud, pensiones, vivienda, entre otros, y a los que las personas mayores deben de acceder. Igual, por supuesto, que el resto de la sociedad. Me estoy imaginando al feminismo oír o leer "nuestras mujeres". La respuesta por parte del colectivo feminista me la imagino, y tendría todo mi apoyo incondicional. ¿Por qué, entonces, sí con las personas mayores? Hay, en ese paternalismo acogedor con la gente mayor, una absoluta discriminación social, que ahora llaman "edadismo" y que, ciertamente, puede rayar en el maltrato. Maltrato que quedó desgraciadamente escrito, con la mayor ignominia, en algunas residencias de "nuestros mayores" que durante la pandemia tanto se les quiso; pero que se les dejó morir como a ratas. Ana Freixas, gerontóloga feminista y escritora catalana, autora, entre otras, de la obra "Yo, vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres" (2021), escribió: "A raíz del desastre del coronavirus, hemos tenido que escuchar repetidamente la frase ‘nuestros mayores’. Sepan que mis congéneres viejas, veteranas, pioneras y yo, no pertenecemos a nadie". Así es, pienso yo también. Y así debería saberse antes de escribir o decir "nuestros mayores". Porque decir "nuestros mayores" como expresión que intenta ser cariñosa, no lo es. Es una forma dulcificada, empalagosa, de tratar a personas, que siendo iguales al resto, tienen los mismos derechos. Es un paternalismo alienante. Decir personas mayores lleva, sin duda, más respeto. Siendo, a su vez más humano.