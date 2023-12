La regla de tres

A ver, que digo yo que podrían hacernos la vida un poco más sencilla. Fui a mi ayuntamiento a pagar una tasa y tuve que pasar por tres ventanillas atendidas por otros tantos empleados municipales que cumplimentaron una tripleta de documentos. Y, claro, tres tickets y tres turnos de espera. Una regla de tres sólo rota por un viaje de ida y vuelta al banco.

Que para cobrar no se den demasiadas facilidades, bueno, no está bonito, pero entra dentro de lo comprensible. Pero, ¿para pagar? Que para soltar la mosca nos lo pongan tan difícil no parece muy normal.

A ver, a estas alturas de civilización, con decenas de formas válidas y rápidas de pago, el Ayuntamiento de Mieres bien podría ponerse las pilas. ¡Que es para pagar! Pues no hay tu tía. Ni por internet, ni con tarjeta de crédito, ¡ni con dinero contante y sonante! En pleno siglo XXI aún hemos de visitar unas cuantas dependencias municipales, papeles en ristre, uno aquí, otro allá y uno más a la sucursal bancaria, para completar un trámite aparentemente sencillo.

Venga, hombre, simplifiquemos las cosas, evitemos trámites innecesarios y redundantes, pongamos fin de una vez al irritante requisito de presentación de documentos y copias que ya constan en los archivos públicos y optimicemos la labor de los funcionarios de modo que puedan concentrarse en los procedimientos más complejos. Y, por supuesto, aprovechemos las posibilidades de la tecnología actual.

No es descabellado suponer que si el Ayuntamiento de Mieres dispusiera de un sistema de solicitud, gestión y pago por internet, se evitaría la mitad de las tramitaciones presenciales. Y no ha de ser tan difícil.

Por desgracia, este verano me clavaron una multa de radar en Francia. Bueno, pues el pago no podía ser más sencillo y accesible: en efectivo, transferencia, Bizum, aplicación de móvil, todas las vías posibles. Lo que sea con tal de que pagues. Y si lo haces rápido, con descuento. Que dolió pagar, por supuesto, pero menos que si, además, nos lo complican.