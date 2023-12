Un escultor de la noticia

Este 16 diciembre se me congeló el alma. Nada más abrir el periódico y ver su foto me invadió un extraño suspiro de fatalidad, porque barrunté que algo malo había ocurrido y desgraciadamente así había sido: mi querido y gran amigo, mi compañero en infinidad de frentes informativos Leoncio Camporro había emprendido el viaje para el que, más tarde o más temprano, todos tenemos un billete reservado.

Leoncio Camporro era un hombre preocupado por su tierra, comprometido con las gentes y los pueblos de su concejo. Un trabajador incansable y un periodista convencido de que la verdad, el rigor y la objetividad debían de formar parte de sus crónicas. Esculpía la noticia hasta el punto de ofrecérsela con la mayor fidelidad a sus lectores.

Con su cámara en ristre, recorría cada día el territorio allerano en busca de cualquier motivo que considerase publicable: una carretera en mal estado, una protesta vecinal, un accidente o cualquier suceso. Una de las últimas, el funcionamiento, después de muchos años, del reloj de la Iglesia de Moreda.

Por desgracia, en innumerables ocasiones coincidimos al lado de los castilletes mineros para dar cumplida cuenta de accidentes.

Sin dejar de lado el affaire de la política, que ofrece a veces tediosos episodios, Camporro contaba las noticias más cercanas a la gente, las que primero interesan a los ciudadanos, porque pateaba los pueblos a diario, algo que la mayoría de los políticos no suelen hacer salvo en época de elecciones. Se había convertido en una especie de notario permanente de todo lo que ocurría en el concejo allerano. Era un corresponsal a la vieja usanza, de los que apenas quedan, que no escatimaba tiempo ni esfuerzo en su labor, porque le resquemaba el alma que las injusticias no viesen la luz. Y en ese sentido, el afán de servir a los alleranos le mantuvo permanentemente en vilo y extraordinariamente activo hasta el último momento. Así se fue, junto al teclado de su máquina de escribir en la que, tal vez sin saberlo, estuviera pergeñando su última crónica.

Estaba enamorado del periodismo y a él dedicó su vida hasta el último minuto de su existencia. Camporro y LA NUEVA ESPAÑA eran una misma cosa. Aller formaba parte del ADN de Leo, como yo le llamaba. La semana anterior a San Martín estuvimos juntos en Moreda y, al igual que siempre, me puso al día del que también es mi concejo.

Sin duda, se nos fue un informador de raza pero también una gran persona. La pérdida es irreparable para el periodismo y para los alleranos.

Descansa en paz, amigo.