Límites humanitarios

No es fácil flotar entre los sargazos. Son algas que lo mismo sirven de refugio importante para muchas especies, como, por el contrario, causan serios estragos (véase en las costas del Caribe, a modo de ejemplo). Sus movimientos se limitan a la superficie de los océanos, nunca bajo el fondo marino, y a veces se reproducen según distintos factores: incremento de la temperatura, nutrientes varios…

Si intentamos mantenernos a flote entre las algas políticas, veremos que reproducen comportamientos semejantes: gobiernos que adoptan decisiones satisfactorias sobre distintos temas: la sanidad o la educación entre otros. Mientras que, por el contrario, en ocasiones los estragos son de considerable dimensión. Así, por citar un hecho reciente, y vergonzante donde los haya, el veto a un alto el fuego en Gaza, o lo que es lo mismo, el último fiasco de la ONU.

No se trataba, en este caso, de dilucidar quién tiene la razón en el luctuoso conflicto: si el poderoso ejército de Israel, armado por los no menos poderosos Estados Unidos, o el humilde pueblo palestino, al que la caen todas las bombas que sobran en el mundo. No se trataba, pues, de hacer incursiones por el fondo del problema (ya sabemos que los sargazos no acostumbran a bajar hasta la zona abisal, esa parte oscura en donde está sepultado el origen de todos los conflictos), sino de mostrar que la humanidad es una nota armoniosa, una melodía que nos abraza a todos. Y que, por lo mismo, los intereses económicos nunca debieran erguir su imperio sobre el derecho a la vida.

Y sin embargo sucede así. Hay un incremento de las temperaturas (el gobierno de Netanyau aumenta día a día la presión; en palabras suyas, "nada detendrá su ofensiva"); y, además, abundan los nutrientes varios (entre otros, Israel concede licencias de explotación sobre enormes reservas de petróleo y gas descubiertas bajo Gaza).

Si no fuera porque existen sobrados antecedentes de cómo se manifiesta la impiedad, habría que sorprenderse ante la reciente decisión de Estados Unidos volviendo a vetar una resolución en el Consejo de Seguridad mientras continúa la matanza de civiles en Gaza. Mas, por desgracia, otros ejemplos más o menos parecidos fueron mostrando el lado oculto de ese sueño americano, esa otra cara de la luna, de aspecto pavoroso, tal como ocurrió con los conflictos de Ruanda o Srebrenica en 1994 y 1995 respectivamente, o el menos conocido de Sri Lanka.

"En la actualidad ningún lugar es seguro en Gaza. El sistema de salud se colapsa, los hospitales se han convertido en campos de batalla. No hay ninguna protección de los civiles"…. Entre otras, esas fueron algunas de las razones esgrimidas por el secretario general de la ONU, António Gutierres, para intentar un alto el fuego humanitario que evite una tragedia definitiva.

No habría ninguna necesidad de entrar en un análisis sobre el injusto Plan de Partición de 1947 para colocarse a un lado u otro del conflicto. No todo es verdad o es mentira según los intereses de la abeja reina, pues quienes prestan oídos sordos a esta matanza son los mismos que siempre recurrieron a las armas para solventar cualquier litigio. Si bien, nunca jugaron con su sangre, sino con la de los pueblos a los que ensalzan o aniquilan según convenga a los beneficios económicos en cada momento.