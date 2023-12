Superliga y libertades

No hay nada menos inocente que el lenguaje. Su empleo, dirigido según los vientos que soplen (casi siempre se trata de agitar los alisios que más interesan), puede producir consecuencias variadas y, en muchos casos, diferentes. De ahí que los hablantes seamos depositarios de una antorcha sagrada, portadores de un fuego que puede iluminar el mundo o apagarlo con un solo soplo.

Por eso, entonar un canto a la libertad, no es más que predecir el triunfo de la luz frente a las tinieblas, de la razón universal frente a las mazmorras de la esclavitud.

Y tal parece, a tenor de las palabras esgrimidas por Florentino Pérez, que esa era la intención que guió su reciente frase: "Hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades…". Todo un arsenal florido y vacuo en el fondo, para referirse al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trataba, como único argumento para justificar su elocuencia verbal, de una sentencia que por ahora da la vuelta al calcetín dominante de la UEFA en el fútbol europeo (la actual Champions League). Para coserlo, eso sí, por la otra parte, que no es más que la posible puesta en marcha de una empresa mercantil (Superliga) creada con la finalidad de organizar una competición internacional de clubes a nivel europeo. Y cuya entrada se haría por decreto.

Visto que en la mayor parte de las tertulias la política y el fútbol acostumbran a ser los temas más debatidos, era lógico que sucediera así en una de las que formo parte. Dividida, como no podía ser menos, entre acérrimos merengues y no menos enfebrecidos azulgranas (resultamos sospechosos los que gustamos del fútbol y, aunque tengamos preferencia por un determinado color, somos capaces de reconocer en algún momento los méritos de unos y otros).

De modo que pronto comenzó un cruce de baterías entre los defensores del modelo tradicional y los que, apostándose al lado del presidente del Madrid, prefieren la Superliga. Entre otros argumentos, los primeros resaltaron la negatividad de una competición elitista, abierta solo a los clubes más poderosos (64, matizó), que serían los invitados, y que atentaría contra la esencia del fútbol (esa sensación mágica de que un equipo modesto pueda salir victorioso ante uno más grande). Y entre estos, por referirme a los equipos asturianos, se encuentran el Oviedo y el Sporting, partidarios de un sistema totalmente abierto, con acceso únicamente desde las ligas domésticas.

Por el contrario, quienes prefieren esta novedad, opusieron una serie de razones que iban desde el aumento de ingresos, que serviría para frenar la crisis económica de las entidades deportivas del continente europeo o el atractivo de juntar a los mejores equipos.

El debate prosiguió durante más de una hora, sin que faltara el altavoz de la conciencia social para mandarle un aviso a Florentino, pues en lugar de hablar tanto de la razón y la libertad (su crítica se amplió también a la mayoría de los mandatarios de los clubes más importantes), mejor hubiera sido, prosiguió, que se hubieran opuesto a la celebración del Mundial en Catar, donde, finalizó, la esclavitud y la falta de libertades no son un mero adorno, precisamente.

De vuelta a casa se cruzó en mi memoria el "Doble pensar" popularizado por George Orwell en su novela "1984". Y de ahí pasé a tantas imágenes de televisión y de otros medios en donde se frivoliza con frecuencia con términos nobles, como "revolución", entre otros, que, en suma, significan un cambio o una transformación social de lo existente (una "colonia revolucionaria" fue el primer ejemplo, entre tantos como se pudieran mencionar).

En cuanto al debate futbolístico, del que no participé con mucho entusiasmo, hay que decirlo, no me sorprendieron en nada las palabras de Florentino Pérez. En todo caso, la idea de la Superliga le viene como ese anillo al dedo al que tantas veces nos referimos. (El anillo del poder y el dedo de la riqueza, al que están tan acostumbrado los máximos representantes del Madrid o del Barcelona, pongo por caso).