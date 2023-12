Pasan los años, muchos, y sin embargo permanece la ilusión de sentarme un día cualquiera a escribir a los Reyes Magos de Oriente, pidiéndoles desde lo más insignificante hasta lo más caro que pueda ver en un escaparate. Pasan todo ese tiempo y cada año busco un nuevo y acertado buzón. Mi rey preferido siempre ha sido y sigue siendo Baltasar, que crío bromeábamos diciendo aquello: "Va a saltar y calló".

De aquella etapa infantil un día 6 de enero, llamé por teléfono a un amigo y compañero del colegio para contarnos que nos habían dejado los Magos. Y entremedias de la conversación mi amigo me preguntó si los Reyes iban al retrete. Le respondí que no sabía, pero tampoco les iba a preguntar a mis padres tal cosa, porque la consideraba improcedente. Lo que era la inocencia en aquellos infantiles años.

No sólo nos acordábamos de sus Majestades, sino también de sus pajes y sus camellos, con lo cual, al lado de unos vasos de leche con galletas, poníamos unas zanahorias y agua para sus animales, portadores incansables de nuestros juguetes.

Esa, hoy mi carta, sigue yendo para los incansables Magos de Oriente, y no para Papá Noel, no porque no crea en este último, sino que lo mío es la cristiandad y no lo creado posteriormente por una marca de una bebida de cola. Aprovecho para desearles un buen Año Nuevo y que pasen unas felices Navidades.