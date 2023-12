La Pola, centro y epicentro de Laviana

Hay que decirlo. Laviana es el municipio, no solo Pola, a quien casi todo bicho viviente llama Laviana. Esta anomalía suele ser, incluso, sostenida por el propio Ayuntamiento, Excmo. Ayuntamiento, cuyo rango realengo ya viene desde 1903.

Dejemos el pasado estar. Hablemos del presente, que es cuando parece que ocurren cosas, a la vez que se prometen cosas, y se discuten cosas. Pero es que del pasado también hay quien quiere que se hable. Como de La Chala, de los tiempos "gloriosos" de La Chalana, de los trenes y autobuses repletos de familias, subiendo hacia La Chalana, con tortillas, donde náyades y xanas era objetivo de algún que otro trasgu al quite de sus figuras...

Jeromo (Jerónimo González), que en su día fue concejal de URAS y ahora es de Foro, pero no concejal, está en recuperar La Chalana... Se lo hemos oído. No obstante, la Chalana seguirá como pueblo, pero no como lugar de asueto veraniego. Eso ya pasó. Sin embargo, un poco más abajo de La Chalana, en La Cuaña, el Ayuntamiento intenta remansar el agua escasa del Nalón, a la vez que acondiciona el entorno. Cree que puede hacer posible la vuelta al pasado, cuando La Chalana era Ceca y Meca del Nalón, había asambleas, reuniones clandestinas, y patrullas a las que Vallejo traía fritas... Y, a propósito, ya que se habla del Ayuntamiento, con rango de Excelentísimo, se observa que está siendo traído y llevado por muchos convecinos y usuarios de las redes sociales, quienes exponen sus argumentos y acusan al Ayuntamiento –es un decir lo de Ayuntamiento– del caos originado –caos que siempre existió en función de la circulación y mal aparcamiento en La Pola– desde que se inventaron lo de Arcadia 2030, el establecimiento del carril bici, el rodeo que obligan a dar, el malísimo mal estado de la calle de Atrás, además que el aparcar donde no se debe sigue como siempre, a lo cual hay que sumar la suciedad de las defecaciones los perros, que aquí sí que parece que llegó la invasión de los extraterrestres.

Es de suponer que la vivencia da experiencia para corregir errores. Y lo del carril bici es un error morrocotudo. Desde el acceso a la calle Pelayo hasta la desviación a Luis Alonso, pueden verse a menudo vehículos, autobuses y camiones de carga descarga sobre este carril... ¿Los fracasos no son maestros de la vida? Este carril bici es un tremendo fracaso... ¿No quieren subsanar el error por no dar el brazo a torcer...?

Y sobre estas y otras cosas la gente comenta, habla y acusa... Y la Pola es el centro de Laviana y el epicentro de los comentarios. Y se pide volver al doble sentido de circulación en la calle Libertad, la instalación de pasos peatonales. La vigilancia y prohibición de aparcamiento a derecha e izquierda. Se habla de normas, y que se hagan cumplir...

Hemos hablado un poco de lo que se habla mucho.