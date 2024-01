Mosquitera, canción asturiana y nacional-sindicalismo

El 1 de abril de 1939 se dio por finalizada oficialmente la guerra civil en España, casi un año y medio antes, el 21 de octubre de 1937, ya había terminado en Asturies. A estas alturas a nadie se le escapa que en el iniciado periodo autárquico (1939-1959) la extracción de carbón se convirtió en un pilar básico para el desarrollo de la industria española. De esta manera pasamos a ser una región estratégica para el gobierno franquista con todos los negativos efectos que ello acarreo sobre los sufridos mineros asturianos: duras condiciones de trabajo, fuerte represión policial y estricto control militar: no en vano las explotaciones de carbón fueron militarizadas en aras de asegurar la producción de tan preciado combustible.

La necesidad de "elevar la moral" de los explotados trabajadores de las minas asturianas y de paso ensalzar al recién creado régimen fascista propició la celebración de toda una serie de actos de naturaleza festiva, laboral y política en el conjunto de estas numerosas instalaciones fabriles que jalonaban las cuencas del Nalón y el Caudal. Así aconteció con el denominado por la prensa "acto nacional-sindicalista" que tuvo lugar el 3 de mayo de 1939. Según el diario Región: "En la última galería del pozo La Mosquitera se celebró un acto nacional-sindicalista, con la intervención del coro Descanso y los cantantes asturianos Cuchichi y Botón". Además, también asistieron los más significativos representantes institucionales del aparato falangistas en Asturies: Rafael Arias Velasco -jefe provincial-, Francisco Arias Velasco -jefe de propaganda- y Ángel Muñiz Toca -delegado provincial de la organización Educación y Descanso-.

La fuerte carga simbólica de lo sucedido en el Pozu Mosquitera queda fuera de toda duda. Baste señalar que cuanto hemos señalado tuvo lugar a cerca de 280 metros de profundidad, en una época en el que las minas de carbón asturianas comenzaban una intensa actividad productiva para "mayor gloria" del empresario patrio necesitado de forma acusada y urgente de fuentes de energía. Fue emitido por Radio Nacional -entendemos que para todo el país- y contó con la presencia del ya citado coro y de dos de las más importantes figuras de todos los tiempos de la canción asturiana: Cuchichi y Botón, ambos integrantes del celebérrimo "Los cuatro ases de la canción asturiana" cuyos logros musicales han sido referenciados en todas las publicaciones que se han encargado del estudio de una de nuestras más emblemáticas manifestaciones musicales: la canción o tonada asturiana.

Si hacemos caso a las hemerotecas no podemos sino colegir que la fusión de la en este caso "interesada" épica del trabajo minero y de los tradicionales cantos asturianos de dicha temática fraguaron -volvemos a repetir, a 280 metros bajo tierra- un "magno" acontecimiento de exaltación obrera y patriótica tan del gusto del Régimen. La excusa y la pátina artística vía la canción asturiana parecían la coartada perfecta para que algún trabajador del Pozu Mosquitera manifestase que "bajo la espada de Franco todos se sentían protegidos y que trabajaban con la seguridad de ganar el pan de mañana". Y si la agrupación musical Descanso interpretó varias canciones, Cuchichi y Botón harían lo propio, uniéndose a tan relevante elenco artístico "algunos mineros de los que se encontraban en el trabajo", finalizando todos -"en medio del mayor entusiasmo"- entonando el himno de Falange y "dando las voces de Franco, Franco, Franco".

No sólo la prensa generalista de Asturies se hizo eco de esta retrasmisión. Los medios falangistas de ámbito nacional o de otras regiones no dejaron de reseñarlo en sus páginas. Proa, diario de la Falange, llegó a manifestar que hubo "cantos corales asturianos realizados por los propios mineros"; por su parte Azul, periódico también falangista, en este caso, de Córdoba, recogía en su edición del 4 de mayo que "la Polifónica Sindical entonó cantos asturianos y los himnos del Movimiento". En años posteriores las instalaciones mineras de Mosquitera serían de nuevo recurrente escenario para la propaganda del Régimen -visita incluida del caudillo en 1946- con la música como principal eje, tal como sucedió en marzo de 1943 con la actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial en la capa tercera de esta mina "donde diariamente se producen 1500 toneladas de carbón". Y por supuesto no podemos olvidar cómo las instalaciones mineras de Mosquitera fueron el tétrico entramado de un campo de trabajo -hay quien lo denomina "campo de concentración"- donde el franquismo explotó a un centenar de condenados "ideológicos".

La historiografía existente sobre la canción asturiana, y el folklore en general, ha obviado en su práctica totalidad el estudio en profundidad de la vinculación de estas manifestaciones culturales con la dictadura franquista. Y es que, si bien es verdad que en dichos trabajos -y no en todos- se hacen referencias a esta conexión, la mayoría de las veces es de manera o superficial o manida, cuando no intencionadamente parcial ocultando por ejemplo la "entrega" de algunos de nuestros más famosos cantantes a la "causa franquista". A las sempiternas -y en su mayoría, aunque no siempre, justificadas- críticas a la obra de los Coros y Danzas de la Sección Femenina de Falange, se la añaden comentarios sobre el camino del exilio que tuvieron que tomar algunos -no muy numerosos, aunque sí sobresalientes- de sus más representativos cantantes o estudiosos, las conexiones con el bando republicano o las situaciones de represión que tuvieron que sufrir. Lamentables sucesos que nadie pone en duda y que a la postre repercutieron negativamente en el desarrollo de nuestra música tradicional, pero no deja de ser cierto que el Régimen -con la connivencia de un nutrido grupo de intérpretes- se apropió de nuestro folklore y de la canción asturiana en particular, y además lo utilizó como elemento de propaganda para el mantenimiento de sus espúreos intereses.

Esta apropiación e instrumentalización de nuestro folklore que llevó a cabo el aparato franquista explica -no solo el impulso de los gimnásticos concursos o exhibiciones- el anquilosamiento al que fue sometido. El concepto de pureza del repertorio sonoro tradicional auspiciado desde las instancias oficiales apenas fue contestado por los músicos y cantantes que se alienaron mayormente sin ambages con este ideario del Aparato. Sería un error juzgar con los planteamientos ideológicos del presente los comportamientos que buena parte de ellos desplegaron durante el yugo franquista, pero sería de una estupidez supina obviar tal fenómeno y no plantear con rigor su análisis. El denominado acto nacional-sindicalista de Mosquitera no fue un hecho aislado. Al contrario, hubo abundantes programas políticos y culturales de exaltación franquista organizados desde instancias administrativas, en los que nuestro folklore tuvo un papel relevante, bien como elemento vehiculador o al menos muy significativo del mismo. Desvelar con desapasionamiento ideológico y amplitud doctrinal estos hechos ayudará a conocer mejor la evolución histórica de una de nuestras más reseñables manifestaciones culturales y que a la postre fue declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial. Obviarlo es condenarnos a rescribir los errores del pasado.