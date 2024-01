Uffffffgggrrr. La noticia sorpresiva de la muerte de José María González, Chema para sus próximos, nos dejó a todos los miembros de la Sociedad Cultural y Gastronómica "La Pegarata", helados e incrédulos. Una persona animosa, de talante abierto, culta, socarrona y que concitaba la voluntad de todos, se nos fue en silencio una noche lluviosa de víspera de Reyes. Mala nueva en un tiempo complejo con muchos óbitos cercanos que convierten el día a día en una sinrazón extraña. Chema, llevado por un destino implacable se apuntó a esta fecha para partir a ese más allá de reminiscencias bíblicas donde la concordia, la paz y el paraíso eterno se dan la mano.

Es muy difícil aceptar la muerte de un amigo, un compañero de andanzas culinarias, es una ausencia para siempre. Y yo le pregunto a Chema. ¿Qué nos has hecho para merecer este despropósito, ahora que la Pegarata con sus treinta años de actividad caminaba por derroteros de renovación y de altura de miras? Tú eras el que siempre aportabas la sugerencia adecuada y el apoyo a la causa cultural de la sociedad. Nos has dejado huérfanos de ideas y de iniciativas en esos debates cargados de sensatez y fuerza dialectal, pero finalmente se alcanzaba el consenso apetecible para seguir en nuestras cuitas turísticas y gastronómicas. Qué tristeza anida en nuestros corazones atribulados por tu fallecimiento en tu mejor momento vital, con tus planes viajeros, tus historias con las tradiciones asturianas, tu afición a la pesca de la trucha en los ríos de montaña de la región, tu amor por el Alto Nalón, tu esfuerzo por la defensa de los intereses del concejo lavianés desde tu cargo en la municipalidad. Y más acciones que conforman tu universo particular con ese apoyo fundamental de tu gran compañera como era y es Elena, ese sustento cotidiano que te hacía ser un hombre mejor. La emoción me embarga y siempre digo que Dios nos libre de las alabanzas, pero debo recalcar tu capacidad para el ánimo colectivo y siempre buscando la solución más idónea en cualquiera acto consuetudinario. No te gustaba la gente retorcida y me lo decías con gracejo y sentido práctico de la ironía. Y en verdad constato que gente de tu estilo apacible y bonachón son los que hacen falta para construir una sociedad valiente y equilibrada, y ser todos más gustosos entre sí. Los enfrentamientos y el odio a nada conducen y en esta cuestión Chema lo tenía muy claro. Así lo demostró en su peregrinación vital.

Desde la Pegarata resultará muy complejo vivir con tu ausencia y consejos concretos. Ya nada será lo mismo. La muerte traicionera forma parte de la vida, pero nadie la acepta. A ti te encantaba la esencia de esas horas de ocio con tus pasiones, tu afición por la lectura, tus paseos por la naturaleza, tus periplos por la tierra andaluza con parada y fonda en Marmolejo, localidad hermanada con nuestra Pola, hecho del que tú fuiste gran adalid.

Chema, caro amigo, vive a fondo esa eternidad señalada en los textos bíblicos y desde ese paraíso vela por nosotros con la gracia de los justos. Son momentos frágiles y heridos por un huracán de invierno que nos deja en la soledad de tu ausencia injusta. Sólo me resta llorar con mis palabras derrotadas y una despedida sin violines. Simplemente, adiós.