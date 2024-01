Con lo que me he reído de mi madre por su manía de no tirar nada, porque todo valía, conservaba alguna utilidad y tenía potenciales aplicaciones, y hoy me río de mí mismo cuando aprovecho los restos de la poda de los rosales –que para ella no era un montón de despojos vegetales sino un patrimonio gratis con propiedades caloríficas–, una masa compuesta de ramas que pinchan como demonios y hojas secas que yo estaba empeñado en hacer desaparecer porque restaba –y continúa restando– espacio en el patio de la casina de Saldaña.

Una pequeña montaña que hoy aprovecho para arrancar rápido y con brío la chimenea que ha de quitarnos el frío esta noche. Y mientras selecciono un buen manojo de tallos espinosos, la imagino allá, en lo alto, señalándome con su dedo. "Te lo dije: no lo tires. ¿Ves cómo hay que hacer caso a una madre?". Hace un rato estuve frente a frente con dos mustios filetes de pollo que constituirían la base de mi comida. Y, afortunadamente, rebuscando en el fondo de la nevera hallé un tarro prácticamente vacío que sólo contenía algo de la grasa de lo que un día fue un foie de oca y que ahora yacía abandonado, oculto tras alimentos más recientes. Bueno, pues rasqué a conciencia esa grasa con la que froté los blanquecinos filetes una vez salpimentados y que, sobre la plancha, resucitaron milagrosamente. El resultado obtenido fue sorprendente, agradable y placentero. Y nuevamente me vino la imagen de mi madre y su dedo acusador: "¿Qué te dije? Tuve que morirme para que me dieras la razón". No, no es que padeciera el Síndrome de Diógenes. Era una niña de la Guerra que creció entre ejemplos de ahorro y aprovechamiento, lo que hoy llamamos reutilización, y que para aquella generación era el modo habitual de consumo. La presente cultura de usar y tirar nos ha llevado a convertir buena parte del mundo en un inmenso vertedero al que arrojamos todo lo que nos sobra, nos cansa, nos aburre.