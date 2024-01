La poesía rompe la realidad, abre una grieta en la misma y nos permite colarnos a través de ella para observar el mundo. Por eso el poeta lleva siempre una antorcha en la mano con la que iluminar su travesía, algo que, por desgracia, no pudo hacer Refaat Alareer, nacido en la ciudad de Gaza en 1979 y que el día 6 de diciembre fue asesinado por el ejército de Israel en un ataque aéreo contra su casa en el que también murieron su hermano, el hijo de este y su hermana con tres de sus hijos.

Refaat era autor de la creación cultural más relevante del año pasado, publicada en redes sociales, un poema de 19 versos estremecedores, "If I must" ("Si he de morir" en la traducción al español) que se abren con una petición: "Si he de morir, tú debes vivir, para contar mi historia, para vender mis cosas").

De modo que la antorcha poética se puso en marcha, consciente de sus limitaciones para transformar el mundo, pero no menos orgullosa de hacer penetrar su luz por esa grieta descarnada e injusta como es la de un conflicto que desde hace mucho tiempo (El Plan de Partición es de 1947) llena de oprobio a la humanidad.

"Si debo morir, que eso traiga esperanza, que eso sea un relato", así se cierran los versos del poeta que luchó siempre por una causa justa.

Recoger ese anhelo es la convocatoria que, bajo el lema "Poesía por Palestina. Versos contra el genocidio", reunirá el próximo día 20 a centenares de poetas en numerosas ciudades de nuestro país y también de lejos del mismo: Bruselas, Buenos, Aires, Bogotá o San Cristóbal de las Casas (México) entre tantos otros lugares.

El objetivo de este recital simultáneo y colectivo es denunciar tanto los crímenes del Estado de Israel como la indiferencia y complicidad de los Estados occidentales ante la masacre. Baste recordar, al respecto, el reciente ejercicio de hipocresía y doble moral de Estados Unidos cuando hace unos días el secretario de Estado, Antony Blinken, reclamó a Israel que dejara de matar civiles palestinos en Gaza. Sabido es que la memoria es un ave pasajera en muchas ocasiones, un pozo en el que el olvido anega sus sucias aguas, y quizás por eso a Blinken se le olvidó que, recientemente, Estados Unidos volvió a vetar una resolución en el Consejo de Seguridad (por segunda vez desde el 7 de octubre) que exigía un "alto el fuego humanitario inmediato". El texto obtuvo 13 votos a favor, la abstención del Reino Unido y el veto de Estados Unidos.

Esta jornada del día 20 coincidirá con las manifestaciones convocadas para ese mismo día por la "Red Solidaria contra la ocupación de Palestina". Parar el genocidio es la tarea más inmediata; si bien, para ello se hace necesario antes desvelar el fondo de una narrativa que ocupa miles de páginas y de muertos entrelazados, todos en un mapa geopolítico en donde los intereses económicos constituyen su escala principal.

El número de palestinos y palestinas muertos en Gaza supera los 23.000, según las autoridades de la Franja, cifra que podría llegar a los 30.000, pues son miles de personas las desaparecidas. Más de siete casas de cada diez, según cálculos conservadores, han sido arrasadas por el ejército sionista. Los olivos y los niños ya no tienen esperanza de hacerse viejos.

Queda la sociedad civil, que exige a los gobiernos que pongan fin a su complicidad con Israel. Bienvenida, pues, aunque sea por unas horas, la antorcha iluminadora de la poesía.