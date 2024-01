Anita no se va 

Lo que hoy queremos decir con claridad, y también para que este no sea un día sólo lleno de la inevitable tristeza por la ausencia de una mujer entrañable, es: "Anita, hoy no te vas; ni hoy nunca". No te vas porque el proyecto político que defendiste tiene muchísimo por hacer, porque tú sabes que aún las cosas no están bien. Están mucho mejor de lo que a ti te tocó, a tu generación de vidas truncadas por una cruel injusticia, que aprendisteis gracias a la solidaridad obrera y las Casas del Pueblo. Con tu inteligencia, hoy hubieras podido ser lo que hubieras querido, pero te tocó una vida en la que tuviste que emplearla no en ti sino en construir otra sociedad, para darnos libertad. Lo hiciste junto a tu marido, con los y las camaradas, desde tu partido y tu sindicato.

No te vas porque aún queda mucho por hacer para que las mujeres vivan en plena igualdad, para que la igualdad social sea una palanca con la que transformar la sociedad hacia una pluralidad cívica sin clases privilegiadas. No te vas porque tu partido y tu sindicato son hoy más necesarios que nunca como instrumentos para el cambio social y te necesitan. Un partido y un sindicato que cambiarán como lo hace todo en la vida pero que tienen que conservar la esencia y la fuerza de pensamiento con las que vuestra generación pensó que el mundo tenía que cambiar de base. Nuestra vida está preñada de novedad pero alberga las mismas injusticias que tú conociste desde niña en muy diversas formas. No te vas porque vuestro sentido de la organización, del partido, de la lucha sindical es una brújula indispensable sin la cual somos amalgama de ideas y, por tanto, de efímera eficacia. No te vas porque no podemos prescindir de ti, de tu intuición política, de la claridad de tu compromiso. Cada vez que una persona como tú desaparece porque la dejamos ir, perdemos la posibilidad de escucharla, de interpretar su vida, su trayectoria, de estudiar sus ideas y entonces nos desconectamos del hilo rojo de la historia, de esa izquierda revolucionaria que es la raíz de un árbol joven repleto de diferentes ramas y de la vitalidad que otorgan los frutos siempre nuevos pero que extrae su nutriente, su sabia, de esa raíz que por invisible no deja de ser indispensable. Nos perdemos si os perdemos, esa es la realidad y cuando nosotros dejamos de ser fértiles sufre esta democracia que vosotros alumbrásteis y mantuvisteis encendida en esa gélida celda que fue la dictadura y cuya pared tu horadaste a golpe de tacón femenino para que te oyera tu compañero y, hoy, todos nosotros. No te vas porque lo que toque construir emergerá a partir de ti, de tus ideas, que son la de una generación con el sentido político que sólo otorga la raíz del comunismo democrático. No te vas porque de ti depende el acierto de tu partido y tu sindicato, sea cual sea la forma que cada uno tenga que adoptar. No te vas porque si lo haces, si dejamos que os vayáis, no seremos capaces de pensar bien, pues cada nuevo concepto es un ladrillo que busca su lugar en la arquitectura y el forjado de un edificio que vuestra generación comenzó a levantar cuando dijo que somos la razón en marcha. No te vas, porque dejaremos de ser nosotros y nosotras ya que somos vuestra construcción Ni Anita, ni Aníbal, ni Benigno, ni Otones, ni Pedrín, ni Angelón, ni Manolín, ni Suni, ni El Paisano ni tantos y tantas otras se han ido. Son nuestro proyecto de futuro y su militancia es más necesaria que nunca y nos sirve de brújula, como hemos dicho. Sólo dejamos que cumplas tu principal anhelo, tantas veces dicho, que vuelvas con "Fonso", pero para militar aquí y ahora.