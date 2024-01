Mojones caninos

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la palabra "mojón", en su primera acepción, como "señal permanente que se pone para fijar los linderos de heredades, términos y fronteras". Y en la quinta acepción, como coloquialismo, señala que un "mojón" es una "porción compacta de excremento". En las principales ciudades de las comarcas mineras parece que ambos significados se han fusionado, ya que la proliferación de excrementos caninos en las calles bien podría ser una linde para acotar su terreno.

Hace unas semanas, los vecinos de ambos valles clamaban contra la presencia masiva de esas "cacas antipersona", que cada vez son más frecuentes en las calles. Y no solo en zonas alejadas del centro, donde podría pensarse alguien en llevar a su can para dejar allí tan desgraciado regalo al vecindario. En el corazón de Langreo o en el Mieres, en frente de restaurantes, portales, clínicas… Hasta delante del Cuartel de la Guardia Civil langreano. No hay discriminación para dejar el obsequio.

Y uno ya se harta de que no se le ponga solución al problema. Porque el amor por los animales no es óbice para reclamar de forma contundente una actuación por parte de las administraciones, en ese caso las locales, para velar por el cumplimiento de las ordenanzas en materia de animales.

Cierto es que la solución no apunta a sencilla. Por mucho que los damnificados queramos denunciar a quienes dejan sin recoger los dólmenes de sus perros, yo nunca he visto a uno de esos dueños que no recoja los excrementos cuando hay gentío por las calles. Actúan con premeditación, alevosía y, sospecho, que con mucha nocturnidad. Ante eso, o se pone a patrullar a agentes de paisano por las noches, o se ponen cámaras en las calles, o hay mal arreglo.

En su momento se planteó la posibilidad de registrar el ADN de los canes, y que mojón que se vea, mojón que se analice y se le repercuta el coste del análisis y una sustanciosa multa a su propietario. Parece de ciencia ficción, pero no lo es. Ya ha medio centenar de ciudades en España que lo hacen. Visto lo visto, quizá sea la única forma de que estos "terroristas del zurullo" dejen de actuar.

Mientras tanto, si usted pasea por Mieres o Langreo, esté atento. No se entretenga en mirar esculturas o parques. Dirija su vista al suelo. Quizá no tenga que llamar a los Tedax. Pero sí que esquivar algún mojón antipersona.