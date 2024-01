La normal anormalidad

La lógica y el sentido común son dos cartas de la misma baraja, aunque no formen parte del mismo palo. Por eso acudimos a ellas en caso de dudas. Cuando algo nos parece fuera de lugar, anómalo, inverosímil, decimos que la lógica sostiene otra cosa, que esto no puede ser así, que el sentido común nunca se engaña…

Sin embargo, en muchas ocasiones a los oros y a los bastos les crecen arañas en la frente, o sea, la cartas comienzas a romperse por el lateral de la cordura. Basta con fijarse en la lógica del mercado laboral, donde lo normal es que haya recortes y despidos y no aumento de salarios. O en las desigualdades sociales, pues a medida que proliferan las guerras aumenta la riqueza de los más ricos, lo que nos parece una consecuencia muy lógica, ya se sabe que los muertos son solo cifras contables.

De este modo, vamos aceptando que lo anómalo rija nuestras vidas, así que no nos extraña que a los gobiernos no les caigan en gracia los inmigrantes y los devuelvan a sus pobres terruños, que no dejan de molestar y de meterse en la vida de los demás, como si no supieran que la propiedad privada es sagrada desde su nacimiento. Y, además, qué es eso de ensuciar las calles con tenderetes y otros mercadillos de venta, que para eso están los comerciantes españoles, que España es de los españoles y lo demás son monsergas populistas.

Seguía dándole vueltas a la sensatez y a su contraria, a Jekyll y Hyde, a la dualidad del bien y del mal, cuando leí que de nuevo volvían a reunirse en Davos los integrantes de un Foro Económico Mundial que usan trajes caros, confeccionados a medida de sus intereses. Las conclusiones con las que cierran cada anualidad tienen dos características principales: son repetitivas y abundan siempre en la necesidad de crear cuanta más riqueza posible (lo normal), para luego acumularla en algún almacén destinado solo a los más ricos (la consecuencia de la normalidad). O sea, que mayor lógica por metro cuadrado de riqueza es imposible de encontrar.

Y mientras la rueda seguía girando, llegaban otras noticias que navegaban también por el pasillo de la normalidad. Desde el Fondo Monetario Internacional se señalaba que, según un nuevo análisis, la Inteligencia Artificial afectará a casi el 40% de los puestos de trabajo, lo que significa que en la mayoría de los escenarios es probable que empeore la desigualdad general. La directora gerente del Fondo está preocupada por las posibles tensiones sociales, así que pide a los legisladores que aborden esa preocupante tendencia. Nada nuevo, pues, más avisos de los que chocan siempre contra la cera que se acumula en los oídos de la gran mayoría de los dirigentes mundiales.

De camino a casa me dio por pensar si no sería yo el que no entiende el orden de prioridades, el lugar que ricos y pobres deben ocupar en nuestro mapa diario, así que, cuando llegué, lo primero que hice fue pellizcarme los brazos y las piernas, por si estuvieran fuera de su sitio o en realidad era yo el que estaba desencajado. Después cené una tortilla de atún y me metí en la cama. Al despertar, no tenía claro si había dormido profundamente o si aún continuaba de vigilia. El camino hacia el bar donde tomo el descafeinado diario me resultó extraño: los edificios y los árboles no me parecían los mismos de siempre; incluso el café presentaba un regusto desconocido. Así que no sé bien qué hacer: si darme una vuelta por Davos, si estudiar mejor las recetas del Fondo Monetario Internacional o si entablar amistad con los creadores de la IA. Y en esas estamos.