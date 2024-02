La reducción de áreas sanitarias

Se está lanzando la propuesta de reducción de áreas sanitarias desde la Consejería de Salud sin que se esté generando un debate real, y consideramos que el planteamiento no sólo no soluciona nada sino que causaría daños mayores en el sistema sanitario.

En los 80 se diseñaron las áreas sanitarias con el objetivo de acercar la atención a la población con hospitales en las alas como Jarrio, Cangas y Arriondas, y en las comarcas mineras, hecho diferencial positivo de la sanidad asturiana. La constitución de las Áreas no implicó la dotación automática de medios, sino que fue un proceso muy largo y costoso, con problemas añadidos que tardaron años en solucionarse como la integración plena de Arriondas en el SESPA. Hoy se propone lo contrario desde la Consejería de Salud, reducir las áreas para dejarlas en tres, centradas en Oviedo, Gijón y Avilés, supuestamente en torno a tres grandes hospitales, cuando en la sanidad asturiana sólo hay un hospital de referencia, el HUCA.

El planteamiento niega la reducción de los servicios sanitarios, pero la argumentación conduce a ella. De frente se eliminarían los puestos de trabajo de las Gerencias, forzando a acudir a desplazarse para las gestiones administrativas. Se basan en la reducción de población en las cuencas mineras, occidente y oriente, que paradójicamente no causa una disminución de la demanda de atención por el envejecimiento de la población, y la mejora de las comunicaciones, muy dudosa cuando se piensa en las aldeas y en el transporte público. Y se aprovecha la reducción de profesionales (básicamente médicos) tras las jubilaciones masivas con dificultades para cubrir las vacantes, que está generando un deterioro de la atención primaria, con citas cada vez más lejanas, y dejando los hospitales comarcales sin especialistas.

Detrás del planteamiento está un afán economicista. Esto va a llevar a centralizar servicios, vaciando los centros periféricos de primaria y hospitales comarcales. Seguramente muchos sanitarios residentes en Oviedo y Gijón, y con turnos incómodos en centros alejados, se beneficien, pero supone una vuelta atrás y un menoscabo para gran parte de la población asturiana. Esto no va a ocurrir al día siguiente de aprobar la reducción de áreas sino que será un proceso lento y paulatino de vaciamiento y eliminación de servicios para cambiar el modelo y asemejarse más a Castilla y León con sus Centros de Salud cada 40 km y un hospital por provincia, convirtiendo nuestros hospitales comarcales en policlínicos, eliminando periféricos, y favoreciendo a la medicina privada.

Por un lado se obliga a desplazamientos que imposibilitan la medicina preventiva y el acceso directo a la atención, e incentivan el despoblamiento de las zonas rurales y las Cuencas, tanto por la dificultad de acceso a la sanidad como por el impacto económico del desmantelamiento de los recursos sanitarios. En términos de distancia hay que pensar en los distintos pueblos de cada zona y no sólo en las cabeceras.

Esta estrategia daña el valle del Nalón donde curiosamente nos asignan a Gijón, aparentemente para configurar dos áreas con población similar, cuando Oviedo está más cerca y con transporte público.

Faltan recursos humanos y materiales que deben buscarse en competencia con la sanidad privada, poniendo contratos dignos sobre la mesa para atraer profesionales, pero la reducción de áreas no soluciona ningún problema. Las supuestas ventajas argumentadas de la reducción de áreas se refieren a compras de suministros, gestión de personal, coordinación servicios para mejor aprovechamiento, etc., cuestiones que deberían realizarse a nivel de Asturias y no de áreas sanitarias. Debe optarse por una dirección centralizada de la sanidad en Asturias, a la vez que una gestión descentralizada de las distintas áreas que no pueden ser reinos de taifas.

La dificultad para cubrir plazas en la periferia debería implicar mejorar la valoración de dichas plazas, con una retribución más alta en primaria y hospitales comarcales, en especial en las alas, que en el HUCA, para facilitar su cobertura, pudiendo estudiarse junto con los ayuntamientos alternativas para asentar al personal sanitario en las zonas donde trabaja.