Alberto Garzón y el puritanismo ideológico

La relación de los altos cargos políticos y la empresa privada (las llamadas puertas giratorias) es un tema recurrente en España desde hace muchos años. Ahora vuelve a salir a la palestra con el fichaje frustrado de Alberto Garzón por la consultora Acento Asuntos Públicos, dirigida por José Blanco y Alfonso Alonso, que desempeñaron relevantes cargos en el PSOE y PP, y que cuenta con una amplia representación de cargos de ambos partidos y de otros grupos políticos. Acento se define como una organización que "practica, única y exclusivamente, asuntos públicos en sus múltiples dimensiones". Tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas, esta última tiene contactos continuos con las instituciones de la Unión Europea.

Por otra parte, como político, Alberto Garzón ha sido siempre muy escrupuloso en cuestiones éticas. En 2001 es elegido diputado de Izquierda Unida (IU) por Málaga: el más joven de la legislatura. Pues bien, junto a su compañero Cayo Lara, renunció al plan de pensiones al que tenía derecho como parlamentario. En 2013 hizo pública su nómina oficial en el Congreso y aportó otros datos sobre sus ingresos y patrimonio, "en aras de la transparencia y la ética". Y ese mismo año, desmarcándose de parte de su organización, pide sanciones para los consejeros de IU que "comulgaron con el caciquismo de las cajas de ahorros", entendiendo que no era decente aprovecharse de unas siglas políticas con fines privados. Y sobre las puertas giratorias, su posición ha sido inequívoca: eran un ejemplo muy claro de la vieja política, pues alguien que represente al pueblo no puede utilizar sus contactos en la administración pública para favorecer a una empresa privada de la que cobra sueldos millonarios. Por tanto, "había que ser muy severo y muy tajante con el fenómenos de las puertas giratorias".

Garzón suele poner como ejemplo de virtud ética a Julio Anguita, que volvió a sus clases en un instituto de Córdoba tras veinte años dedicado a la política, renunciando también a su pensión como diputado. Igualmente, Gerardo Iglesias se reintegró a su trabajo en la mina al dejar la actividad pública. Lo mismo hicieron destacados políticos de otros partidos que volvieron a sus antiguos empleos sin pasar por la empresa privada.

En noviembre de 2023, Garzón anuncia su decisión de abandonar la política institucional y el cargo de coordinador federal de IU. Tres meses más tarde surge la polémica al desvincularse de la consultoría Acento, una empresa legalmente constituida. Garzón estaba libre de cualquier compromiso para trabajar donde le pareciera mejor.

Sin embargo, ante las críticas recibidas, sobre todo de su "espacio político", sólo permanece veinticuatro horas en su nuevo empleo, arguyendo que no quiere "perjudicar a sus antiguos compañero de militancia en su misión de lograr el mejor resultado en futuras convocatorias electorales".

De igual modo, recurriendo a un contenido victimismo por no reconocérsele sus servicios (y sacrificios) en su dilatada experiencia política, alega en su defensa que sólo quería trabajar "por un mundo ecosocialista", pero no se lo ha permitido la "incomprensión de la izquierda", a la que tilda de inquisitorial, concluyendo que la política "es una trituradora de personas". Pero no reconoce la radical oposición que antes había mantenido contra las puertas giratorias.

En definitiva, Garzón da la clave de su controvertida decisión al final de un amplio y difuso comunicado, en el que dice que seguirá con sus planes profesionales y que reorganizará su vida privada pensando sobre todo en el bienestar de su familia. Nada más humano. De haber empezado por ahí se habría evitado tanta retórica ideológica.