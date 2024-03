Cuando en pleno zafarrancho de combate contra el covid, aterrorizados por la crítica falta de material sanitario, el Gobierno decidió relajar los procedimientos de adjudicación de contratos para agilizar la adquisición de suministros, algunos alertaron de que por aquella rendija se colarían las ratas. Y así fue. Porque, qué más da que mueran españoles por cientos cada día, que en los hospitales no haya equipos de protección, que la gente esté improvisando mascarillas con fundas viejas de almohadas, ante la pintiparada oportunidad de forrarse. El mundo moderno es así, despiadado, extremadamente egoísta y cualquier otro criterio decae ante la posibilidad de ganar un pastón.

Hicimos aún más ricos a los chinos a los que se les "escapó" el virus -digámoslo así- y, también, dimos facilidades a los "conseguidores" para que hicieran un negocio redondo.

La verdad es que, con la perspectiva que proporciona el tiempo, el grado de desprotección e inoperancia de un Estado perteneciente, se supone, al primer mundo, fue tremendo.

Hoy son muchos los contratos millonarios sospechosos de precios desorbitados, comisiones abusivas, mercancía inexistente o deficiente, empresas fantasma…y, claro, aparecen las conexiones políticas. Cómo no.

Más allá de la legalidad o no de una adjudicación pública, no tiene un pase ético que la parentela y los allegados del político de turno acaben revoloteando y posándose sobre este tipo de asuntos, hallando acomodo en instituciones varias, accediendo a privilegios que difícilmente podrían disfrutar de no haber nexos íntimos de amistad o familia.

Porque no solo ganan contratos, sino que, de la noche a la mañana, llegan a puestos de alto nivel y remuneración y, en general, prosperan sin causa ni mérito que lo justifique, salvo por la cercanía al político. Hay centenares de ejemplos ilustrativos de que los más capacitados no ocupan los puestos más importantes ni los honrados son ubicados donde se mueven los dineros de todos.

El caso Ábalos es uno más, si bien el tipo apuntaba maneras desde hacía tiempo. Como tantos otros, las ratas, que se cuelan por las rendijas que el poder nunca sella.