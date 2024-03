Una clase de historia

El protagonista de la serie televisada estadounidense «Boss», que fue emitida hace unos años en España, afirmaba que la corrupción no era una simple noticia, sino una verdadera clase de historia, ya que el trato de favor a familiares y amigos de los gobernantes era una constante en la historia universal, atravesando idearios, sistemas políticos, civilizaciones. Históricamente se ha revelado como utópica la divisa aristotélica de que sólo las personas íntegras deberían ser las destinas a dirigir la vida pública, lo que no quiere decir que no haya muchas personas íntegras dedicadas a la política.

La corrupción es mucho más que robar al Estado. Es el uso del poder político para fines distintos del cumplimiento estricto de la función de ese poder. Ahora estamos inmersos en España en un perverso ritual de acusaciones partidistas. Un ritual en el que se vuelva a utilizar la corrupción como un arma arrojadiza sin buscar ningún acuerdo razonable para combatirla con firmeza.

No deja de ser paradójico que todos los partidos coincidan en la necesidad de atajar la corrupción. Pero sólo en teoría, sin afrontar su compleja y difusa realidad. La última vez que los partidos políticos se reunieron para acordar una ley de transparencia acabaron como el rosario de la aurora, con reproches y acusaciones mutuas.

Sobre el llamado caso Koldo, con tramas y efectos imprevisibles, el presidente Sánchez ha declarado que sería «implacable e incompatible con la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga». Pero una cosa son las proclamas éticas y otra muy distinta son los intereses políticos, es decir, la necesidad de apoyos inmediatos para mantenerse en el poder, aunque esos apoyos puedan tener un alto precio electoral.

En tal sentido, no deja de ser paradójico que el presidente Sánchez no sea tan riguroso con la corrupción en otros ámbitos. Por ejemplo, en la Ley de Amnistía se contempla la desaparición del delito de «malversación agravada», un caso de indudable corrupción pública. Y también desaparecerán otros varios delitos cometidos antes, durante y después del proceso independentista. Por tanto, las contundentes proclamas del presidente Sánchez contra la corrupción se convierten en una suerte de brindis al sol.

Por otra parte, más allá de la ética y de la repercusión política, la magnitud económica de la corrupción en España es realmente preocupante. Un estudio realizado hace unos tres años por el grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo revela que nuestro país pierde más de 90.000 millones de euros al año por la corrupción, una cantidad equivalente a casi el 8% del Producto Interior Bruto (PIB).

Asimismo, esos millones de euros que le cuesta la corrupción a la Administración pública española suponen cuatro veces las ayudas destinadas a los parados, más del 90% de presupuesto para la salud año y el 88% destinado a pensiones. Esa cifra supone también tres veces más de lo que se asigna anualmente al presupuesto de la dependencia y las ayudas por la enfermedad.

El caso Koldo, con todas sus posibles implicaciones y derivaciones, ha sido un episodio más de una miríada de corrupciones y corruptelas de toda índole en las que se vieron implicados diferentes gobiernos y partidos españoles en los últimos tiempos, sobre todo los dos más importes. Y a la vista de lo que está ocurriendo, da la impresión de que no hay trazas de que el problema de la corrupción sea abordado con el suficiente rigor para ponerle coto: falta voluntad política.

En conclusión, Robespierre sostenía que la corrupción era uno de los fundamentos esenciales del Estado. Y dos siglos y medio después, todavía sigue siendo una muy onerosa clase de historia.