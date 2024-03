Suena el teléfono, número desconocido, mal asunto. Prometen rebajarme la tarifa del gas. Pero no tengo gas. Llega un mensaje. El banco cancelará mi cuenta a no ser que pulse en el enlace. Ni en broma. Nueva llamada. Ahora es una compañía eléctrica denunciando que lo que estoy pagando es una barbaridad. Que me cambie con ellos. Pero ya estoy con ellos, porque es la misma compañía. Ah, disculpe. Y cuelga. Otro mensaje. Ahora hay un paquete aguardando a que pase a recogerlo, aunque no espero paquete alguno. Pulse aquí y ya le daremos las instrucciones. Buf. Y más llamadas. Esta vez, de una empresa de telefonía. Prometen el oro y el moro, sin condiciones, sin letra pequeña, sin nada. Eso, nada.

Desde que se aprobó la norma de limitación de comunicaciones comerciales me están bombardeando a conciencia. Viva la ley.

Correos electrónicos cargados de virus y promesas falsas. Inversiones maravillosas, premios fabulosos, negocios formidables, amistades para toda la vida. Todo mentira, todo delictivo, todo fraudulento pero todo tan común y consentido que ya difícilmente te sorprendes. Tantísima tecnología ha servido también para convertir cada día en un camino por campos minados que obliga a mantenerte en constante alerta si no quieres llevarte un gran disgusto, recelando, sospechando y poniendo en cuarentena cuanto se te presenta. Porque posiblemente sea un engaño, otra trampa. Y como te descuides y piques, pulsando en el móvil, respondiendo al mensaje, diciendo "sí" en la llamada telefónica, puedes meterte en un lío pistonudo. Algo está mal concebido y desarrollado cuando los chorizos pueden campar libremente por el universo digital, poblándolo de minas cargadas, organizaciones criminales protegidas por el anonimato que permite esta maravillosa tecnología que lo mismo piratean procesos electorales que desvalijan cuentas bancarias. ¿Recuerdan cuando había que estar atentos a que no nos colaran un billete falso? Hoy todo puede serlo, lo que, como es lógico, nos hace más desconfiados, lo cual resulta bastante lastimoso. Pero así ha de ser si queremos sobrevivir en medio de este cotidiano campo minado.