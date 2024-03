Habitualmente, casi con toda seguridad prácticamente a diario, todos entramos en establecimientos variados.

Y me llama la atención el trato desigual que en ellos se recibe, en muchos de los sitios suele ser amable y correcto, pero en otros no resulta precisamente nada profesional.

En un principio me voy a referir a los relacionados con la Sanidad, que a uno le parece que han dado un vuelco significativo si se compara con épocas no tan lejanas, vuelco que se traduce –o eso me parece– en más cercanía con profesionales empáticos con los pacientes, que precisamente es eso lo que demandan. Generalizo, pues en toda profesión existen ovejas negras.

En una sociedad cada vez más competitiva parece una obviedad decir que la profesionalidad, el buen hacer y las formas corteses y respetuosas deberían ser consustanciales en todas las actividades sean del tipo que sean.

Los fallos suelen producirse por una formación deficiente, empleados que no encajan, mala praxis empresarial o la persona que ese día te atiende lo tiene malo, aunque no resulta justificación alguna.

Llegado aquí hago un inciso para reconocer a las empleadas/os de una empresa señera langreana de alimentación que pasa por enormes dificultades, y sin tener claro cuál va a ser su futuro laboral siguen a pie del mostrador atendiéndote con amabilidad y su sonrisa habitual. Todo un ejemplo para otros tantos que presumen de profesionales y no les llegan a la suela de los zapatos. Chapeau para todos ellas/os.

Ya de entrada si llegas a cualquier lugar y das el saludo que corresponde y ni siquiera te contestan, pues mal comienza la cosa, simple muestra, por desgracia abundan otras de todo tipo con una mala educación evidente. Lo cierto es que no están los tiempos para jugarse el empleo, básicamente porque su teórico currículo no va invitar a nadie a contratarlos, dada que su profesionalidad brilla por su ausencia. Y ¡ojo! Que no se pide servilismo, sino simple educación y trato correcto.