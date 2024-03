El cambalache de la corrupción

La corrupción, en su historia, tiene diferentes matices, grados y protagonistas. Es importante destacar que se da entre gentes de buen vivir. Entre personajes que tienen mando y poder para corromper, saliendo indemnes, con frecuencia, por una Justicia que no es tan honorable como se espera de ella. Constituyen, ellas y ellos, escalas de jerarquía que para el común de los mortales nos son desconocidas.

El profesor Alejandro Nieto, fallecido en octubre del año pasado, ya constataba casos de corrupción en el siglo XIV. Que la corrupción tenga su historia y la haya habido, no justifica para nada el actual estado de corrupción y de fango de sectores (ya que no todos son corruptos) de la clase política, empresarial o judicial, que seguro supera, en calidad y en cantidad, a la habida anteriormente. En el actual estado decadente de las democracias, España no se salva, es el campo propicio para que este vil y bochornoso estado de corrupción encuentre el terreno abonado para el enriquecimiento propio a costa del resto de la población. Es la corrupción una infección estructural del sistema capitalista, que silenciosamente va impregnando todo el sistema político y, por añadidura, el económico y social.

Los casos de corrupción que estamos viviendo desatan la indignación moral de las personas de a pie, siendo el eslogan favorito, el "todos los políticos son iguales". Adobado el anterior dictamen con la salsa de mierda de "tú lo mismo", con la que se obsequian en el Parlamento sus señorías. Algún comentarista los define con aquello de "son como niños". Una desafortunada comparación con la infancia, por la falta de respeto que conlleva hacia la misma.

La corrupción de la política y de las instituciones del Estado, implica algo más que la abyección de los individuos implicados, ya que no solo corroe la confianza de los ciudadanos, sino que lleva al desgaste emocional de la persona, que se pregunta para qué votar… La desidia se impone a la voluntad y así estamos: con un ascenso exponencial de la ultraderecha neofascista, que la derecha recibe como lluvia ante la sequía.

Por qué hay tanta corrupción en España, nos preguntamos, cuando nuestra democracia está provista de leyes, de sistema judicial, de policía y de medios de comunicación atentos y que informan. En mi opinión, la respuesta habría que buscarla tanto en la persona individual, ambiciosa y trepa, como en el actual sistema económico, que estimula constantemente el aprovecharse de los demás a costa de manipular el poder y menospreciar al pueblo, identificado como una masa de perdedores. Es la desviación del poder público en beneficio del privado, con el consentimiento expreso o tácito del poder político.

Hay un matiz importante que facilita la corrupción. Y es que las personas corruptas saben del funcionamiento de las leyes y que su interpretación depende de quién comete "el crimen", pues entienden cómo manejar las normas a su gusto, valiéndose de una serie de sofismas jurídicos o artilugios contables cuando se es acusado, además de poseer bienes, dinero y amistades para la fianza y abogados.

El cajón central del pódium está por méritos propios ocupado por el partido que representa los intereses de una clase social que no es precisamente el colectivo popular y trabajador. Es la organización política que se posiciona reiteradamente, en contra de las jubilaciones, de las subidas del SMI, de las ayudas sociales… y a favor de la extrema derecha, quien sabe cómo manejar los hilos invisibles del poder.

En el tango "Cambalache", que habla precisamente del individuo corrupto y de una Argentina enlodazada en el contexto de la época, dice: "Vivimos revolcaos en un merengue. Y, en el mismo lodo, todos manoseaos". Añado, en justicia, que unos más que otros. No todos-todas, somos iguales.

