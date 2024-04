El plan antitabaco

El Ministerio de Sanidad ha dado una vuelta de tuerca más, prohibiendo fumar en diversos espacios hasta ahora libres de ello, tal como anunció el pasado mes la ministra Mónica García. Con "ambición, orgullo, y sin miedo" a la par que dando un plazo a las comunidades autonómas para que se adhieran a él, o muestren sus reparos.

Esta nueva Ley denominada "Plan integral en contra del tabaquismo" nos indica que lo de fumar es un placer que cantaba Sara Montiel va a dejar de serlo con el anuncio de fuertes multas, que es lo que la mayoría entiende, añadiendo a las ya en vigor las de hacerlo en las terrazas y en el coche de cada cual si van menores.

Por lo tanto, si esto se cumple los espacios sin humo serán prácticamente todos, quedando pendiente que la cajetilla cueste el doble y vuelva de nuevo al contrabando. Pero genial para la sanidad.

Como si no estuviéramos hartos de polarizaciones a diario, viene otro de amplio recorrido entre los favorables a la medida y los detractores, que son muchos, a los que se están uniendo los hosteleros, que ya piden árnica antes de que la medida se aplique.

Mónica García no se anda por las ramas y anuncia que en breve periodo de tiempo el plan estará en marcha. En cuanto al tema de las terrazas, las quejas más comunes de los clientes no fumadores tienen que ver con soportar como pasivos el humo de los demás, sobre todo el de puros kilométricos que aunque se ocupe mesa alejada acaban invadiendo el espacio con su olor, e incluso se impregna en la ropa.

Cada cual arrima el ascua a su sardina aportando teóricas y soluciones con nulo recorrido, pero los clientes observan y no ocupan las mesas si son las "del nocivo humo", cuestión esta a considerar.

Así que a doña Mónica muchos la entronizan, y el resto la denigran, pero no se le puede negar valentía y decisión.

Termino con un dato personal: hace 30 años que soy exfumador, y como casi todos los ex me he vuelto "repunante" con el humo ajeno…

