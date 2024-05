No viene mal detenerse a pensar en aquello para lo que somos rematadamente torpes, manazas e incompetentes. Y actuando en consecuencia evitaremos problemas y contribuiremos al progreso y seguridad del mundo.

Hay gente que no debería acercarse a una cocina ni ponerse al volante de un coche, aunque no esté en marcha. También los hay propensos a los accidentes cuando se proponen reparar algo. Y es que vivimos en un planeta ya de por sí peligroso al que bien podríamos evitar añadir nuestras torpezas.

En mi caso, por la razón que sea, soy incapaz de doblar las cosas. Por ejemplo: si despliego un mapa de carreteras, este ya no vuelve a su posición inicial a no ser que me ayuden. Y doblar la ropa para que no se arrugue me supone un reto insuperable, por lo que lo mismo me da viajar con una maleta que con una bolsa de plástico y darle patadas hasta el destino, porque las camisas llegarán hechas un churro igualmente. Y por más explicaciones que recibo, nada. Así, con todo aquello que sea susceptible de plegarse y doblarse, desde folletos y manuales de instrucciones a ese maldito chubasquero que se recoge en su propia bolsita; me lo puse por primera vez hace diez años y jamás volvió a su funda. Lo intenté unas cuantas veces y abandoné. Por mi bien y el del chubasquero.

Tampoco soy capaz de limpiar cristales. Sigo el protocolo que me dicen, pongo interés y voluntad, pero conmigo el vidrio nunca avanza hacia la transparencia, sino que busca tenazmente la opacidad, y observar la realidad a través del parabrisas de mi coche viene a ser como vivir entre la niebla. Y cada vez que le aplico el líquido y paso el trapo, tal y como me han instruido, lo pongo peor. El caso es que tengo un estupendo sentido de orientación pero me pierdo porque no veo por donde voy, lo cual es lamentable.

Del resto de mis incompetencias, que no son pocas, si eso, hablamos otro día.

