No hace mucho, y refiriéndome a la importancia de ejercitar ese músculo poderoso que es la memoria, decía que recordar es volver a pasar por el corazón. Lo que se expresa de un modo claro en la primera acepción que figura en la Real Academia Española: "pasar a tener en la mente algo del pasado".

De una u otra forma esta máxima ha guiado siempre mis comportamientos. De modo que no soy capaz de leer cualquier noticia actual sin desprenderme del viaje al ayer, más o menos lejano. Y eso fue lo que me ocurrió esta semana cuando leí en el suplemento cultural de LA NUEVA ESPAÑA una entrevista, magnífica por cierto, con la escritora en catalán y castellano Carme Riera: "Tengo la fortuna de tener dos lenguas".

De inmediato (en varias ocasiones he repetido que soy partidario de esa frase atribuida a Anaxágoras: "todo tiene que ver con todo"), me vino a la memoria la figura de mi padre, un Jesús (ese era su nombre) estoico, dialogante y siempre en posesión de una antorcha que solo portan las personas fieles al estilo machadiano: bondadosas por naturaleza.

Sin necesidad de entrar en más detalles, referiré que la breve conversación que paso a relatar tuvo lugar en un restaurante de San Vicente de las Barquera, en donde nos habían servido de inicio un plato de sopa, de la que estaba dando cuenta junto a mi progenitor y al taxista que nos traía de vuelta a casa desde Santander (habíamos ido a una consulta con un oftalmólogo pues mi padre padecía un glaucoma severo que le acompañó hasta el final de su vida).

Como quiera que la conversación giraba en torno al papel de hombres y mujeres en la sociedad, y visto que el taxista se refería al género femenino en un tono bastante despectivo, Jesús no dudó en cortarle, con ese tono entre cortés pero firme que usaba en algunas ocasiones. Más o menos así: "X, no me gusta que hable de esa manera. Hombres y mujeres son iguales…". Quedaba claro que el comentario de X había sido desafortunado, como tiempos después me recordaba el taxista cuando nos encontrábamos en la calle.

El regreso del ayer me llevó de nuevo a la entrevista que comentaba al principio. Respuestas atinadas, sabias y jugosas, todo hay que decirlo. Como cuando la escritora, al ser preguntada por su opinión sobre el lenguaje inclusivo, respondió: "A mí me interesa más el salario inclusivo. Cuando tengamos un salario inclusivo me sentiré mucho más feliz…".

En la parte final de la entrevista, Carme Riera dice que en su opinión la lengua es un cristal a través del que vemos el mundo. Y matiza que tiene la fortuna de tener dos lenguas, y que la una (el catalán), enriquece a la otra (el castellano), o viceversa, da igual.

De nuevo hice un viaje al ayer, y me vi en el mismo restaurante de San Vicente de la Barquera. En esta ocasión el taxista había sido sustituido por un entrevistador que le preguntaba a mi padre cuál era su opinión sobre las dos lenguas. Jesús no se lo pensó dos veces. Más o menos, estas fueron sus palabras: "Ya está bien de que el idioma macho, el castellano, tenga siempre preferencia. Es conveniente, y también necesario –matizó– que se ponga al mismo nivel de quien sigue relegado a un papel secundario. (No hizo falta que nombrara explícitamente a las mujeres para saber que ocupaban la parte central de su referencia). Es maravilloso tener dos lenguas. Castellano y asturiano se complementan. Sobran razones para ello". Así finalizó su reflexión.

