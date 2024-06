Es lo que me recomienda el ángel de la guarda cada vez que se me recalientan las meninges y llego a casa humeante.

Recién salido de la consulta del dentista y tras ponerme al día sobre la ridícula crisis diplomática con Argentina -hay que ver cómo nos gusta hacer amigos-, hice caso y me metí en la cocina. En el cazo, mantequilla salada de Tineo potenciada con una cayena, harina de trigo, leche desnatada, un golpe de nuez moscada, parmesano rallado y un pelín de sal. Y la varilla para revolver durante media hora larga escuchando en los auriculares el piano de Ludovico Einaudi. Y dale con garbo pero sin brusquedades, calculando el tiempo para echar al wok el criollo y las espinacas cocidas. Y, de vez en cuando, sorbito de un blanco madurado bajo las aguas de San Juan de Luz, ligero, de burbuja comedida y un leve regusto marino. Y me olvido del disparatado Milei y de nuestro Gobierno "metomentodo", que me recuerda a esos perrillos falderos que ladran farrucos desde debajo de la mesa y que chillan como si los fueran a matar cuando el can insultado se da la vuelta para proponer una conversación más directa. Si te dedicas a chinchar al burro, no te quejes si te tira una coz.

Que las relaciones entre Argentina y España se compliquen por la estúpida y pueril conducta de sus mandatarios viene a reflejar la desoladora calidad de la política actual que, por desgracia, encuentra muchos seguidores en sociedades cada vez menos formadas.

A los gobiernos del PP no les gustaban determinados líderes extranjeros, a los que dedicaron "piropos" a tutiplén, sin ton ni son, metiendo las narices en asuntos ajenos, juzgando y condenando sin miramientos y estresando innecesariamente las relaciones internacionales de España y los españoles. Como no podía ser menos, el actual gobierno "progresista" hace lo propio al pisar unos charcos que podría sortear, enemistándonos a lo tonto con un selecto ramillete de estados.

Buf, vuelvo a escuchar la voz en mi interior: Tú haz bechamel.

