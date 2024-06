Este jueves, día 6 de junio a las siete de la tarde, en la Casa de la Cultura de Pola de Laviana se va a desarrollar un acto por la paz pidiendo el "¡Alto el fuego en Gaza!". La entrada es libre, está organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón e incluye un variado número de actividades que llevarán a cabo artistas de la cuenca. La presidenta de Cauce, Isabel Rivera, será la que introduzca el acto, y contaremos con la intervención de un representante del Ayuntamiento de Laviana (que colabora en la organización), todo ello conducido por el periodista lavianés Roberto Pato.

Siempre con el conflicto bélico de fondo, podremos disfrutar de la danza, con coreografías de la escuela de DanzAsturias de Langreo, simultaneadas con versos recitados por poetas locales (Alejandra Caldevilla y Armando Vega, de Langreo; Xulio Arbesú, de San Martín, y Eva Martínez y yo, de Laviana).

Visionaremos un corto sobre la guerra del cineasta Marino Franco y, para finalizar, más poesía a cargo del langreano Javier García Cellino, combinándola con canciones por la paz del grupo de guitarras de Cauce, con la profesora y cantautora May Rodríguez al frente, acompañada de la violinista Noelia López y las guitarras de Jesús Sierra, Tácito Suárez, Xulio Arbesú y la mía. A la salida, habrá una suelta de globos por parte de niños y niñas, amenizada por el gaitero local Alejandro Gutiérrez.

Será "una sublevación de paz". Me he atrevido a subtitular así este artículo, recordando las palabras del poeta Antonio Gamoneda: "Solicito/ una sublevación/ de paz, una tormenta/ inmóvil". Las guerras, todas las guerras, sacan a la luz lo peor de la gente: miserias, rencores, envidias y un largo etcétera de perversiones que lleva algunas veces, como en este caso, al genocidio; pero también pone de manifiesto lo mejor del ser humano: la solidaridad, sublevarse, expresar como sea que no queremos eso, saber decir que no. En Europa y en nuestro país, sin ir más lejos, no hace falta mucho esfuerzo para comprender esto.

"No" parece ser que es la primera palabra que aprende a decir un bebé, según los expertos. Creo firmemente que es una de las palabras más importantes que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y lo que les voy a contar tiene que ver con ella y también con la guerra, un suceso que podría formar parte de la Historia Universal de la Desobediencia o de la Insumisión. El 28 de marzo de 1939, a punto de acabar la Guerra Civil en España, un buque británico de la marina mercante, el "Stanbrook", entraba en el puerto de Alicante con la misión de cargar azafrán y naranjas. La nave estaba al mando del capitán galés Archibald Dickson, que se encontraba aquel día en la borda viendo cómo miles de personas esperaban en el muelle para ser evacuadas. Veía que la mayor parte de ellas era gente muy pobre, extremadamente pobre, que llevaban sus escasas pertenencias en una maleta o en bolsas de toda clase. Vestían ropa vieja y tenían un aspecto desamparado, como de pasar mucha hambre. El capitán Dickson tenía la orden expresa de Jack Billmeir –dueño de la naviera (la France Navigation)– de no evacuar a ningún civil en el barco. Además, era muy peligroso porque el puerto estaba rodeado del "Canarias" de la Armada franquista, los submarinos de Mussolini y la aviación nazi.

Así que no lo pensó dos veces, mandó a hacer puñetas –como quiera que se diga en inglés– las naranjas, el azafrán, los aviones de Hitler y los submarinos italianos y, al atardecer, cargó en el viejo buque a todas las personas que pudo. Fueron exactamente 2.638, entre ellas una niña de 4 años llamada Helia González que años más tarde escribiría en un libro estas palabras: "Unos brazos vigorosos me levantaron. Vi una cara sonriente, una gorra de marino y me dio un beso en la mejilla. No dijo una sola palabra, pero ese abrazo, esa mirada, prometían algo bueno... era él, Dickson y ya no había peligro… fue capaz de salvarnos contra todo viento político y marea de la infamia de nuestro país". El barco salió del puerto alicantino camino de Orán esquivando los bombardeos del "Canarias", escorado por el peso y por debajo de la línea de flotación con riesgo de naufragar. Al llegar a Argelia, el Gobierno colonial francés de entonces quiso impedir que el buque entrara en el puerto porque traía evacuados españoles, pero el capitán Dickson amenazó a la autoridad portuaria con estrellarlo contra el muelle y, por fin, atracó.

Desde que conocí estos hechos, creo en un dicho atribuido a Sócrates que dice que "hay tres clases de hombres: los vivos, los muertos y los navegantes". No me cabe duda. Seguro que todos conocemos historias de solidaridad como ésta o parecidas.

El acto que hoy celebraremos en Laviana es un gesto de apoyo a las víctimas de una guerra que, como todas, representa una sinrazón. Decía el escritor neoyorquino Paul Auster que "Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y a veces, cambiarlas". Quiero suponer que eso mismo puede pasar con cualquier expresión artística como sublevación de paz que diga "no a la guerra". Este acto no es nada más que eso. Y nada menos, añado. Os esperamos a todos este jueves a las siete en la Casa de la Cultura de Laviana.

Suscríbete para seguir leyendo