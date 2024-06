Lo hemos normalizado pero no es normal. Ni creo que debamos resignarnos y aceptar que lo es.

Recorres concejos, pasas por pueblos y aldeas y, a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el objeto más común, lo que ves por todas partes, son las chapas de las compañías de seguridad, presentes en puertas, verjas y fachadas, que advierten de que el casoplón, el chalet, la casina e incluso el hórreo disponen de una alarma contra cacos y okupas. Pues qué quieren que les diga, será lo normal pero me parece inaceptable. Esto lo corrobora el abundante chorro de anuncios en radio y televisión que mantiene vivo el fuego del peligro latente, del riesgo constante de que nuestras viviendas sean asaltadas, desvalijadas y, de un tiempo a esta parte, ocupadas, gracias a una moda que ha merecido que nuestros queridos legisladores traten con magnanimidad, de modo que quien ocupa una vivienda ajena disfrute en la práctica de tantos derechos, si no más, que el propietario, o sea, la víctima de la ocupación. Y, claro, esta genial idea ha descubierto un magnífico nicho de negocio para aseguradoras y empresas de seguridad. Porque si el Estado desprotege a buena parte de sus ciudadanos, ahí está el sector privado para, por un precio, tapar ese agujero o, cuando menos, cobrar por hacerlo. O sea, lo mismo que está sucediendo con la sanidad pública. Pero no puede dejarnos indiferentes que se consienta que alguien se apropie de tu vivienda y que pueda residir en ella tranquilamente, a tu costa, hasta que una sentencia, un par de años y un montón de euros después, remedie el atropello. Y si no queremos demorarlo tanto, pues que lo resuelvan, por vía "alegal", unos forzudos de gimnasio. Porque ya sabemos que cuando tu país te desampara siempre aparece alguien que, por un precio, prometerá protegerte.

Eso sí, estoy convencido de que si a los que deciden en este despropósito les ocupan el chalet de la playa, podrán solucionarlo mucho más rápido que nosotros.

