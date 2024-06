Un textu de Xeromo de Requexu: «Dolce sospiru»

LA NUEVA ESPAÑA asoleyaba’l 19 de xunu una noticia na qu’informaba de que, dempués de 15 años de trabayos, ye probable que pal añu que bien tea acabáu’l soterramientu del ferrocarril en Llangréu.

La noticia del milagru fízonos recordar l’actividá incansable de don Antonio María Dorado nel so Llangréu natal, allá ente finales del XIX y l’entamu del XX, tanto caritatible, como empresarial y urbanística. Y, al costín d’ello, traer a estes páxines un poema que «Xeromu de Requexu»-y dedica con motivu la inauguración del bustu dedicáu a la so persona nel parque que lleva’l nome del prócer.

Na fueya 7 del «Diario de la Marina», el 14/10/1906, dientro de la sección «Crónicas asturianas», onde se informaba del homenaxe que Llangréu dedicaba a Antonio María Dorado, inaugurando un bustu nel parque que lleva’l so nome, apaecía esti poema, que se lleera nel actu.

Trescribimos talu cualu’l testu cola sola corrección de l’acentuación, qu’actualizamos, y añadimos una diéresis dos vegaes en güeyos. Polo demás, respetamos la particular forma de señalar elisiones y contracciones, o de nun faceles. Permitímonos, con too, facer delles correcciones, que suponemos tracamundios del trescriptor del periódicu o, acasu, del qu’escribe a allá dende equí. Son estes:

«Paxarucu que‘sñales llanzando trinos por Paxarucu que‘sñales llanzando tríos; Cantar bien, muy alegre, tan melguerino, por Cantar bien, muy alegre, tan melqueriño; Soberbiucu t’esnidies y’ al alexate, por Sobierbucu t’esnidies y’ al alexate; y (al) rociar les muralles del parque amenu, por y rociar les muralles del parque amenu; porque pases por Sama, quintana hermosa, por por qué pases por Sama, quintana hermosa; vas diciendo al marchate: ¡Viva Llangreo, por vas diciendo al marcharte: ¡Viva Llangreo; pos ñació co nel alma güena y bondosa, por pos ñació co nel alma güena y bondadosa; de Dorao ye’l nome qu’al puntu llancia, por de Dorao ye’nome qu’a puntu llancia; que’l progresu fo siempre per el senderu, por que’l progresu fo siempre per el cenderu; u ve que d’un craniu xeniu borbota, por u ve que d’un eraniu xeniu borbota».

Nun sabemos qué persona s’abelluga nel nomatu de «Xeromu del Requexu». Sí conocemos d’elli dos poemes más, dambos asoleyaos por Rafael Rodríguez Valdés nel númberu 93 de los Cartafueyos de Lliteratura Escaecida de l’Academia, «Pa la banda de Llangreo», que vio la llume’l 7 d’agostu de 1906 n’«El Carbayón», y «Al Premiu Gordu», que se publicó’l 22 d’avientu del mesmu añu n’«El Comercio», precisamente l’añu de composición y espublizamientu de «Dolce sospiru». En 1928, l’once de xunetu, nun conciertu del Orfeón Ovetense, don José María Sánchez recita un monólogu de l’autor, «¡Adiós, cordera!», que’l programa califica de «precioso monólogo».

«Dolce sospiru»

a la inauguración de la stauta del Excmo. Sr. Dn. Antonio Doráu.

Cefirín que de noche, muy callandino / acaricies el tallu de la ‘mapola / y nel prau escaciples la verde herba / y toes les florines si se te antoxa. / Falaora fuentuca que, vocinglera, / gorgolites nel valle hora tras hora / y a to antoxu te ríes y te ‘nfociques / siempre llibre llanzando dolcina nota. / Aurorina que llances so la campera / esa lluz clariquina y encantaora / que les plantes dispierta del dolce ‘nsueñu/ que se tien si se dorme na dulce alfoma. / Paxarucu que ‘sñales llanzando trinos / y a la aurora saludes na más qu’asoma, / yá saltando na sebe, yá’spatuxando / y faces de to picu flauta sonora. / Infundii nel mio numen el vostru alientu, / dai valor a mio llira, cansaa y rota, / pa qu’ansí mi mollera, que ta bien dura, / escurra pa isti casu dolcina copla. /Yá non pueo, y quixera (¡toy tan enxencle / lo mesmo de los bolsos que de la boca!). / Cantar bien, muy alegre, tan melguerino, / que mio llira un sospiru fora, si aporta, / pa dicer pergozosu ¡viva’l ancianu / que de Sama Llangreo ye pura gloria / y que fexo d’un pueblu xardín amenu / taciquina de plata… preciada xoya! / ¡Oh Nalón que te’smuces, to blanca’spluma / la campera afalaga tan fachendosa / y (al) rociar les muralles del parque amenu / que del bon D. Antoni la’statut’ adorna, / oberbiucu t’esnidies y’ al alexate / porque pases por Sama, quintana hermosa / onde ñacen les neñes co nunos güeyos / que si miren al home gólvinse pólvora, / vas diciendo al marchate: ¡Viva Llangreo, / camperina que’l Cielu fai tiempu adorna / con muyeres que golven llocu al humanu / con so guapa guedeya y ardiente boca. / Ye verdá, ‘n esti pueblu, que fizo’l Cielu, / onde montes y rames fácenmos sombra, / ta la gloria soñada, ta’l paraísu; / el que diga que miento, vaiga a la porra. / Fasta Dios, que fo siempre tan xosticieru, / pa que too nesta tierra dorado fora, / traxo a Sama a Dorao; ¡benditu sea / el que fai munchos años fo nostra sombra! / Preguntái a la Ilesia, esa xoyina, / copia exacta, en pequeño de la grandona / catredal que la Patria de los Guzmanes / orgullosa a diez calles fai negra sombra. / Diz que Dios e’ nel Cielu premia’l humanu / que nel mundu cuitáu fexo so obra, / y semó per uquiera gracia y consuelu / y tapó na miseria más d’una boca. / Pos en tós D. Antonio tien la palmeta, / corazón como’l suyu non hailu agora, / llagrimines yo xuro’ que ‘nxugó munches / pos ñació co nel alma güena y bondosa. / Onde quiera que’l home cinque’l calcañu / nesta cuenca que’l Cielu fizo tan mona / de Dorao ye’l nome qu’al puntu llancia / bendiciendo mil veces la so presona. / Él trocó les calleyes y calleyones / n’espacioses plazueles, calles grandonas/ y d’ un pueblu amurniáu, triste y probitu, / fexo’l valle más guapu d’España toa. / ¿Ú s’afayen les cases ya desgonciaes / y los horros vieyones, la tosca choza? / El degorrio llevóse todo lo aneyo / pa facer de Llangreo ñeru de rosas. / El progresu’l focicu metió de cuayu / onde quixo’l ancianu llabrar so obra, / que’l progresu fo siempre per el senderu / u ve que d’un craniu xeniu borbota. / Si hoy Llangreo ye el ñeru de floriquines, / ¡taciquina de plata!... ¡preciada xoya! / ye por isi Doráu, por isi ancianu / qu’hoy al parque de Sama so’stauta adorna.

Yo, quitando sumisu la monterina, / tamién digo con Sama ¡Pa miyor gloria! / ¡Dios i dé a D. Antonio salú sin cuentu / pa que viva nel pueblu que lu’nquillotra!

