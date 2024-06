Un debate sosegado sobre movilidad y comercio

De hace un tiempo a esta parte, vengo escuchando el falso debate de… "¿ciudad para el coche o para las personas?", esta disyuntiva se resuelve fácil, ¿acaso los vehículos los conducen los marcianos? ¿o los conducen personas que tienen sus motivos para utilizarlos? Y no, no recurramos a algo tan sencillo como decir que un conocido del vecino de un amigo usa el coche para ir de Manuel Llaneza al Ayuntamiento, porque es absolutamente falso. Nadie usa su vehículo para esa distancia, y la respuesta para quienes pedimos peatonalizaciones con sentido, no puede ser que es queremos meter el coche en cada establecimiento al que vamos. Es simplista, y me niego a participar en ese juego.

Hablo de la peatonalización del entorno de la Plaza, que se hizo sin constar en el programa electoral (porque lo más parecido que hubo a uno, fue un reparto de empanada y bollos de chorizo en la Plaza), del Equipo de Gobierno de IU, con el que concurrieron a las elecciones de 2019, pero también sin contar con la opinión de los comerciantes de la Plaza. Sí, soy consciente de que existían y existen comerciantes a favor de la peatonalización, pero la realidad es que nadie les preguntó, simplemente se les informó inmediatamente antes de acometerla.

Y es que Mieres no puede gobernarse pensando que este concejo únicamente lo constituye la Villa, y que los únicos clientes de nuestro comercio son sus habitantes, porque también lo son los del extrarradio, y los vecinos de Aller y Lena. No, no hablo de defender a lenenses y alleranos, hablo de defender a nuestros comerciantes, que también los tienen como clientes.

Mieres del Camín se recorre andando en unos veintiocho minutos, según Google Maps, tomando como referencias el Instituto Bernaldo de Quirós, y el campo de fútbol Hermanos Antuña. Es una distancia que hace de ésta, una Villa lo suficientemente grande para disponer de prácticamente todos los servicios, pero lo suficientemente compacta, como para poder abarcarla fácilmente sin vehículo. Desde el Parking de la Mayacina, hasta el Mercado de Abastos se tardan unos diez minutos. Hablamos de tiempos que no deberían suponer un problema, pero es que nos referimos a tiempos de personas sanas, relativamente jóvenes y sin pesos.

Yo quiero preguntarle a todos esos que defienden sacar los coches a la Mayacina, a Santa Marina, o incluso al Campus, si, para el caso de que tuvieran un padre residente en Turón, Ujo, Santa Cruz, o Baíña, de unos 70 años, le permitirían hacer esa distancia con diez kilos de peso (algo que es relativamente fácil si compras algo de carne, fruta y pescado). Absolutamente todos responderíamos que no, y tener un alcalde de Turón, debería hacer un equipo de Gobierno más sensible con estas cuestiones.

La solución, de momento, ha sido instalar una carga y descarga en Carreño Miranda, a cambio de eliminar zona azul, para que hasta los clientes de la Plaza puedan usarla unos 15 minutos para recoger sus bolsas. Pero sólo el tiempo dirá si ese parche puede resolver este problema que planteo, y si esa carga y descarga es ágil. En todo caso, seguirás teniendo que ir a hacer la compra, dejarla en los comercios que la hayas hecho, dar la vuelta a por tu coche, moverlo a la carga y descarga, y volver a recoger bolsas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Mieres del Camín, es decir, la Villa, cuenta con 21.591 vecinos, esto es, el 59,65% del Concejo de Mieres, y me niego a excluir al 40,35% que no vive en el casco urbano. Estos vecinos también merecen poder disfrutar de los servicios y el comercio que ofrece nuestro concejo, y les estamos abocando a dirigirse al centro comercial de Santullano y al de Siero.

De momento me baso en la experiencia, las peatonalizaciones de Jerónimo Ibrán y Calle La Vega, lo único que expandieron fue el número de bares, que ven en las peatonalizaciones una forma de expandir sus terrazas. Me parece genial, defiendo la hostelería, y no me negaré a la apertura de cien locales más de este tipo, pero la realidad es que nuestro comercio se ha ido muriendo en favor de estos locales, y necesitamos un sector comercial fuerte, que también conviva con la hostelería.

Voy a decir una verdad, que en los últimos tiempos es incómoda en este municipio, pero que es tan incómoda como necesaria: la política cultural no fija población, y lo digo una vez más, aún a riesgo de que los pancarteros de siempre la extraigan sin contexto para que parezca que digo lo que no digo, la política cultural no fija población. Ésta es un complemento, pero en ningún caso la fija. La idea de que alguien va a trasladar su residencia a Mieres porque haya uno o dos (a nadie le gusta toda la programación cultural de un Ayuntamiento) eventos que le puedan interesar, a cambio de tener que desplazarse cinco días a la semana a Oviedo, Gijón, Avilés o Siero a trabajar, es simplemente tan absurda que no debería creérsela ni el que la dice.

Siero no ha pasado de tener 47.360 habitantes en el año 2000 a 52.194 en 2023, en un contexto de pérdida de población continua del conjunto de la Comunidad Autónoma, programando charlas de la revolución rusa, cajas de resistencia, o presentaciones de libros de políticos metidos a escritores. Siero ha incrementado su población porque ha puesto los medios para fomentar la actividad económica y el empleo, y es exactamente la dirección contraria en la que veo que va Mieres.

Pudiendo destacar en mil cosas, hemos decidido hacerlo en ver quien es más progre, quien restringe más el uso de vehículos, quien aplica la medida más ecofriendly, pero todas estas medidas de reducción de emisiones, con las que absolutamente todos estamos de acuerdo, deben ir acompasadas de una sostenibilidad de nuestro tejido económico. Y a este paso, Mieres será el concejo más ecofriendly de Asturias, porque nuestros coches se irán fuera del concejo para realizar cualquier compra, y podremos alcanzar las cero emisiones. Que se apunte el tanto el equipo de gobierno al que le toque esa situación.

Esta vez no digo que yo tenga razón, no digo que tengamos que llevar el coche a la puerta de cada establecimiento, no digo que usemos el vehículo para recorrer una distancia que podemos recorrer andando, y no digo que deba dejar de llevarse a cabo ninguna peatonalización… sólo que lo reflexionemos.

