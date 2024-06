A lo largo de la historia, las grandes sagas familiares han dejado una huella imborrable en la humanidad, tejiendo un tapiz de logros y contribuciones de incalculable trascendencia. La estela dejada por los hermanos Grimm, cuyos relatos siguen cautivando la imaginación de nuestros pequeños, la del legado aportado por los Bach a la música clásica, la de la sonrisa imborrable de los hermanos Marx con su sátira cinematográfica, o la de la elegancia aportada por los Machado a la literatura universal, será eterna. Por supuesto, la de esas otras que siguen floreciendo en diversos campos, como las de nuestros mitos contemporáneos más patrios: los Ochoa, Bardem, Guillén Cuervo, Merlo / Larrañaga… o los Gasol, las Cruz o los Flores.

A estos linajes ilustres, es forzoso añadir a los Serrano, saga de hermanos asturianos que destila creatividad y entusiasmo por los cuatro costados. El acto de presentación conjunta de los últimos trabajos de los hermanos Serrano, publicados por la editorial Bajamar de Gijón, se celebrará este viernes 28 de junio, a las 19.30 de la tarde, en el Centro de Artes Escénicas Carlos Novoa de La Felguera, localidad donde los tres sitúan sus raíces y sus mejores recuerdos.

Otros artículos de Fernanda García "Arcilla joven para el café"

Enrique, el mayor de los hermanos y madrileño de residencia, es ya un poeta de reconocida trayectoria con varios premios en su haber. De formación tecnológica y ex oficial de la marina mercante, cuando empezó a navegar por aguas virtuales descubrió otras puestas de sol y otros puertos al iniciarse como poeta. "Hierro", el poemario que presenta en esta ocasión, es un homenaje a uno de sus referentes literarios: el poeta cántabro José Hierro. En el poemario, E. Serrano, fiel a su estilo, parafrasea al poeta de la primera generación de la posguerra, consiguiendo poemas de temática elegante, estructura innovadora y ritmo elaborado y armonioso. Estructura que, por su estilo integrador, no exige apostar por la eterna dicotomía fondo versus forma; en los versos de E. Serrano el uno no se entiende sin la otra.

Yolanda, hermana mediana y brasileña de adopción, tras una dilatada carrera como periodista, presenta su primer poemario impreso; durante los últimos años, sus poemas y relatos, cargados siempre de reminiscencias asturianas, no llegan desde allende de los mares, a través de las diferentes plataformas en las que colabora. En "T(r)ópicos", Yolanda redefine la poesía contemporánea desde un tono íntimo, huyendo de lo puramente formal. Es un estilo sincero en el que invita a los lectores a identificarse a partir de temáticas universales como el amor, el desamor, la alegría o el paso del tiempo. Su yo poético es limpio y feminista, pero también femenino, ya que reivindica viejos dolores endémicos y persistentes.

Para ello utiliza símbolos guía omnipresentes en todos sus poemas como la luna, la lluvia y los espejos; tópicos con los que explora, con total sentimiento, las profundidades de la experiencia humana.

Acompañándolos en esta presentación estará Urrechu Meana, nombre artístico de J. A. Serrano, que incluye con orgulloso el apellido materno. Urrechu es el más joven de los Serrano y único que reside en Asturias; compagina su carrera en el campo administrativo con la musical que comenzó allá por los 80. En el 2016 inicia su carrera en solitario. Su versatilidad como compositor se refleja en su presencia en Spotify, donde sus discos han tenido una excelente acogida tanto por parte de los críticos como de los oyentes. Su música destaca por la fusión de estilos e influencias como el pop-rock y la bossa nova desde un enfoque personal en el que destaca, cómo no, su labor de letrista. En esta ocasión pondrá la banda sonora en la presentación de los poemarios de sus dos hermanos.

Es de desear que la singularidad de este acto de presentación conjunta de los últimos trabajos de los Serrano rompa con el eterno cliché de que "nadie es profeta en su tierra". Más allá de su talento, los Serrano son personas afables que no olvidan sus orígenes. De la misma manera que en el Renacimiento, la saga de los Medici de Florencia, con su mecenazgo artístico, dio el empuje necesario a numerosos artistas, sería bueno que el pueblo de La Felguera reconociese, como suya, la obra de estos, y otros, insignes vecinos. La existencia de sagas artísticas como la de los Serranos nos debe recordar que, aunque la genética juegue un papel importante en el talento innato, este solo se puede desarrollar en un entorno que lo valore y fomente. Este pueblo es parte fundamental de Los Serrano y la gente como ellos son los que lo hacen significativo. Ojalá que sigan proliferando espíritus creativos que evidencien la "raza" y el bagaje cultural de este remoto lugar, culto y obrero, que allá por los 60 fue considerado por la Unesco el kilómetro cuadrado más culto de Europa. Arropémoslos el día 28 porque sólo donde hay espíritu creador, puede haber esperanza.

Suscríbete para seguir leyendo