El doble rasero de Hacienda

Como cada año por estas fechas ve la luz el listado de los morosos con Hacienda. Así que una vez más el Fisco, que constantemente nos aburre con el eslogan de que "Hacienda somos todos", hace que salte a la vista que no, con el agravio, burla e ironía que nos afecta al resto de todos los contribuyentes. Pero lo peor de todo es que, cual los malos estudiantes repetidores, un año y otro siguen inamovibles los mismos personajes habituales sin que nadie les meta mano, con la sensación de que tienen patente de corso de por vida.

La última lista implica a 6.084 "angelitos", bien a título personal o como responsables de empresas diversas. Lo curioso es que tan solo están incluidos los que deben más de 600.000 euros, así que nos podemos imaginar cuantos miles más estarán pringados. A nivel nacional, la deuda es de 15.237 millones de euros.

En su mayoría son empresas que, encima, han recibido ayudas de todo tipo, lo cual llama más la atención en la medida en que, en su momento, no se les pusiera freno para que la bola no siguiera creciendo. La pregunta que todos nos hacemos es el porqué de esta permisividad con individuos que por ahí siguen con vida de lujo y codeándose con los poderosos como si nada. Mientras, si al resto se nos ocurre no pagar una multa de tráfico o minucia similar, nos embargan hasta el papel higiénico.

Si ustedes tienen la curiosidad el próximo año de revisar la dichosa lista se van a encontrar a los mismos sin haber pagado ni un euro, siguiendo tan panchos su regalada vida, y además exhibiéndola. No hay quien lo entienda, yo por lo menos, ¿Todos iguales? ¡Y una mierda pinchá en un palu! Que diría una andaluz salerosu.

