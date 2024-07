El peor año de la historia de Riosa

Roberto Álvarez, en su primer año en la Alcaldía de Riosa, va marcando el camino para ser el peor regidor de la historia . Un año nefasto en el que el concejo retrocede en el tiempo. Lo que ya ha conseguido es convertirse en el alcalde menos democrático de nuestra historia.

En Riosa no hay comisiones informativas, no se le responden a los escritos y peticiones de información a la oposición. Llevamos un año pidiendo información y aún no hemos recibido ni una respuesta. No sirve la excusa de cambio de secretario, ya que fueron pocos días para la llegada del nuevo secretario. En ocho años de gobierno de IU hubo más de un cambio en Secretaría e Intervención. No hay excusas para no reunirse, informar, contestar y entregar documentación a la oposición.

Es un alcalde a la sombra de la concejal liberada con sueldo a jornada completa. En los plenos, el Alcalde no responde o dice sin rubor alguno que no tiene información. Y rápidamente, y con la mala educación que la caracteriza, ella responde siempre con el ataque personal hacia la anterior alcaldesa. A la sombra de quien en 2019 fue candidata y sacó el peor resultado de la historia del PSOE de Riosa. A la sombra de quien incorporó al Ayuntamiento de Riosa desde su primer día como concejal la crispación, la falta de respeto, los gritos en los plenos y la vergüenza en el consistorio, cosa que jamás había sucedido. La relación de IU y del PSOE siempre fue ejemplar hasta la llegada de la Concejal ahora liberada, y gobernando en la sombra.

La situación actual en el Ayuntamiento es muy negativa y sus formas de gobernar son las peores que se vivieron en Riosa. Vemos en el día a día como sin rubor alguno ejercen la política del amiguismo, limpiando aceras en zonas privadas y dejando llaves de instalaciones públicas a sus amigos.

Privatizando servicios como la gestión de la piscina. ¿Cómo es posible si tan mala fue la gestión de IU en estos 8 años que la piscina pase de ser gestionada por una asociación de forma gratuita y con más actividades lúdicas que nunca en las instalaciones a adjudicarla directamente sin licitación alguna a una empresa?. Casualmente la misma que la gestionaba en sus anteriores periodos gobernando.

¿Cómo es posible que el polideportivo y gimnasio municipal no se saque a licitación y oficialmente está cerrado pero hay varias personas amigas que tienen llave y van a diario a las instalaciones?. ¿Cómo se llama eso??

Tenemos un plan de empleo contratado exclusivamente para limpiezas en zonas rurales y no han pisado un pueblo aún. ¿Dónde quedó esa intención de transparencia máxima que anunciaban? Los plenos, las contrataciones, los gastos mensuales o las adjudicaciones no se publican.

¿Por qué se contrata una empresa para limpiar las instalaciones municipales por la baja de una trabajadora habiendo una bolsa municipal? Exactamente lo mismo con la ayuda a domicilio.

¿Por qué se va algún trabajador pudiendo acceder a la estabilización? ¿Por qué tenemos una pala retroexcavadora que lleva un año parada y tenemos los caminos y las pistas forestales abandonadas por completo?. El concejo está sucio y la zona rural abandonada por completo.

Llegaron a la Alcaldía con mucho dinero invertido y muchos proyectos aprobados para ser licitados por las diferentes Consejerías gracias al trabajo incansable de IU durante 8 años. Algunas eran peticiones históricas conseguidas: La carretera La Vega/Llamo, lista para ser licitada. O el Plan turístico de sostenibilidad dentro de la montaña central. O más de 1,5 millones de euros invertidos en la recuperación y descontaminación del poblado minero de Rioseco.

El PSOE_llegó a l Alcaldía y se encontró mucho trabajo realizado, muchas mejoras y mucha inversión. Porque en 2015, la herencia que nos encontramos si era lamentable. Cuando hablan de facturas sin pagar podemos recordarles que recién llegada IU a la alcaldía en 2015 teníamos encima de la mesa más de 50.000 euros sin pagar en hormigón que se echó en plena campaña electoral. Tuvimos que invertir en temas básicos para poder vivir en lugar digno y abandonado durante años.

El PSOE gobernó muchos años para ahorrar a base de tener abandonados un centro de salud, un Ayuntamiento, unos parques infantiles, unos pueblos, unas pistas ganaderas, un colegio, unos depósitos de agua, entre otras cosas lamentables. IU invirtió en todo eso y trabajo para que los servicios públicos fuesen mínimamente decentes. Nos encontramos con todos ellos deficitarios, y eso hubo que tener el valor de solucionarlo. No se subieron los impuestos o se pidió un préstamo bancario para el derroche, se pidió para mejorar los servicios públicos básicos. Todos los concejos piden ayuda a los bancos y muchos gobernados por el PSOE tienen deudas mucho mayores que Riosa.

El Ayuntamiento no está para ahorrar sino para invertir y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Si su preocupación es la deuda, preguntamos por qué los más de 400.000€ de remanente de tesorería no se usaron íntegramente para devolver el crédito bancario. ¿Por qué utilizaron parte de ese remanente en 2023 para contratar en adjudicación directa la gestión de la piscina por más de 20.000 euros?€ ¿O por qué tuvieron que adelantar de ese remanente más de 80.000€ euros en un pago de fondos mineros porque eran incapaces a gestionar y solicitar el pago de la subvención de la Consejería?

Desde IU lamentamos esta postura del gobierno menos democrático que vivimos y no somos una organización nueva, llevamos muchos años en el Ayuntamiento y jamás se vivió esta situación.

Seguimos esperando que se nos informe y se nos respete como oposición convocándonos a los Plenos en tiempo y forma, que durante este año no ha sido así, llegando a convocarnos a un pleno ya realizado. La mejor manera de tener democracia en el consistorio es respetar a la posición y tener total transparencia. En este año se demuestra que el PSOE en Riosa no es capaz de llevarlo a cabo y tampoco de mantener el nivel de trabajo diario que se realizaba con IU.

