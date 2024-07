El centenario del Ateneo Popular de Langreo (II)

Si apasionantes fueron los comienzos – los últimos nueve meses de 1924– no lo serán menos los once años y medio que aguardarán al Ateneo Popular y a la Biblioteca Circulante. Fue entonces cuando algunos cultivaron la invasora planta de la usurpación. De modo interesado, e innecesario, los arribistas convinieron en hacer pasar por conferenciantes invitados por La Montera a los traídos por el Ateneo, valiéndose de subterfugios y medias verdades como "pasaron por La Montera…" o el "estuvieron en La Montera…", omitiendo el nombre del Ateneo Popular. Tal manipulación la desmonté en el libro "Espejo de un siglo", editado por la propia sociedad monterista con motivo de su centenario.

Gerardo Diego. | Archivo de Elena Diego

La Montera brilló con luz propia y algunos de sus directivos y socios participaron en la creación y desarrollo de entidades como el Ateneo Popular, la Sociedad Filarmónica de Langreo o la Sociedad Cultural La Carbonera, con su Bienal Nacional de Pintura, y su historia, toda o en parte, la compartieron en las instalaciones de aquélla.

Luis Álvarez Piñer. | LNE

Fueron más de ciento veinte actos entre conferencias y conciertos organizados, a los que hay que sumar las exposiciones de pintura y escultura montadas, lo que ofrece un panorama cultural parangonable al de algunas importantes ciudades españoles. Si la cantidad fue más que notable, cabe señalar que las personalidades que ocuparon su tribuna ya eran relevantes en su tiempo, Hoy, la perspectiva del tiempo transcurrido hace crecer la admiración por lo mucho que el Ateneo Popular alcanzó. A ello debe añadirse que la evolución numérica que el fondo de su Biblioteca Circulante" experimentó en esos años fue sobresaliente, llegando a superar los seis mil volúmenes.

Recordemos una mínima selección de las personalidades que expusieron sus ideas y conocimiento en el Ateneo Popular de Langreo o en otros locales en que tuvieron lugar sus actos, bien por cuestiones de espacio, coincidencias de programación, por obras e incluso por razones estatutarias de La Montera.

Demos prioridad a Ramón María del Valle Inclán, por su condición de hombre de la generación del 98 y de quien nos ocuparemos más adelante, así como de un contemporáneo suyo, el singular dramaturgo catalán Jacinto Grau.

La poesía contó con una nómina de lo más interesante. La celebrada generación del 27 tuvo importante representación. Como gran figura, Gerardo Diego, además de Juan Chabás, periodista, poeta breve, variado y vanguardista, además de crítico literario, ensayista y docente en universidades hispanoamericanas.

Mujeres también hubo. Berta Singerman, la declamadora rusa y nacionalizada argentina, "que sacó la poesía de los libros", como gustaba afirmar. Amiga de poetas e incluso actriz de cine. Margarita Nelken, crítica de arte y escritora. Hildegart Rodríguez, que dio dos conferencias en Sama, sexóloga, higienista, escritora y conferenciante, un caso de gran precocidad, a la que su madre asesinó antes de cumplir los veinte años, o Matilde Muñoz, periodista, crítica musical y novelista que, pese a anunciarse durante una de sus estancias en Sama que daría una conferencia, no pudimos confirmar que ocupase la tribuna del Ateneo.

La novela contó con un representante de talla indiscutible como Ramón Pérez de Ayala, cuya conferencia generó una agria controversia personal entre Julián G. Muñiz y el ingeniero Heliodoro Temprano, en la que tomaron parte dos diarios: "El Noroeste" y "Región".

Otro novelista interesante fue Isidoro Acevedo, periodista, escritor y político nacido en Luanco y autor de "Los topos", que para algunos es la mejor novela sobre la mina.

José Vasconcelos, filósofo, educador, político, autor de "La raza cósmica" y gran figura internacional mexicana. Luis Jiménez Asúa, jurista, profesor y político que sufrió destierro en Chafarinas por defender a Unamuno. Álvaro de Albornoz, abogado, ensayista y político de largo recorrido. Luis Bello, pedagogo, escritor y periodista que incluso se ocupó, en una de sus crónicas en "El Sol", de destacar la actividad que desplegaba el Ateneo Popular de Langreo y el empeño de alguno de sus integrantes.

Podríamos continuar la relación de figuras descollantes que en aquel tiempo pasaron por el Ateneo, pero con los ya citados queda justificada plenamente la labor cultural desplegada por él durante su corta –doce años– y muy intensa actividad.

Tal vez el lector interesado no quiera quedarse sólo con una serie de algunos nombres mínimamente subrayados, sino que, despertada su curiosidad, se pregunte en su fuero interno: ¿De qué hablaron aquellos hombres y mujeres a nuestros antepasados? Detengámonos en dos figuras a modo de ejemplo: Valle Inclán y Gerardo Diego.

Ramón María del Valle Inclán no sólo expuso su teoría sobre "Algunos caracteres de la literatura española", sino que también se refirió a la doliente realidad nacional bajo la censura del Directorio. "Este viaje que vengo haciendo por Asturias me ha producido una revelación: la de que, en el fondo dormido de las provincias españolas, Asturias es una excepción consoladora (…). Esto me recuerda algo que es triste: a los pueblos que no saben leer y, lo que es peor aún, a los que sabiendo leer no leen (…). Aquí no sucede eso. Tenéis bibliotecas bien nutridas, que son las que llevan enseñanzas a los cerebros, excitando a pensar. Eso es muy importante, porque la revolución verdadera tiene que ser obra del pensamiento".

Atacó a los editores, a quienes culpó de las amarguras del escritor, y cómo del precio de los libros al autor sólo llegaba "una mezquina parte (...) que le deja a la intemperie por lo que, llegada una enfermedad o la vejez, no tienen otro refugio que el asilo o el hospital". Destacó la diferencia que encontraba entre el alma de los escritores rusos y la de los españoles: "La literatura rusa se caracteriza por un sentido más humano, más moral que la nuestra. Los personajes que crean en sus obras los mejores novelistas rusos –Tolstoi y Dostoievski– cambian de vida, están siempre en un quicio de mudanza, se arrepienten y se convierten en santos o poco menos (...). En nuestra literatura no sucede eso. Si hay alguien que se arrepiente es como Don Juan, a la hora de la muerte".

Señaló la querencia nacional hacia la vida y andanzas del pícaro, y se refirió a otra característica de la literatura española, la que mira a los personajes "desde lo alto de una nube y verlos (como) pobres gusanos de la tierra". Incluyó al mismo Cervantes, del que afirmó que sometió a Don Quijote "a duras burlas". O cómo en el teatro es motivo de regocijo, "para las clases más ilustradas y encumbradas", el personaje que representa "al maestro hambriento o al infeliz cesante". Concluyó confesando su arrepentimiento de "haber cultivado tanto tiempo la literatura por la literatura" y cómo ahora se dedicaba a la literatura de los esperpentos: "Creo que estoy en lo cierto al obrar así actualmente. En la vida no se observa más que eso: esperpentos", palabras que festejó el público con una larga ovación.

Vino el poeta Gerardo Diego, una de las figuras de la generación del 27, a Sama, invitado por el Ateneo Popular de Langreo. Fue el domingo 22 de noviembre de 1925. Aquel año había ganado el Premio Nacional de Literatura por su poemario "Versos humanos", libro que editó en Madrid Renacimiento; en él aparece, en el apartado "Elegías", un poema dedicado al personaje que será el eje sobre el que gire su conferencia.

En "El poeta del mar" habló del marino, del periodista y del poeta, es decir de su amigo José del Río Sainz, "Pick", quien curiosamente aquel mismo año, había ganado el premio "Fastenrath" de la Real Academia Española por su libro "Versos del mar y otros poemas".

Del suelto publicado en un diario regional, recogemos mínimos detalles de cuanto dijo el poeta. Destacó al hombre de "alma buena, de sentimientos humanos que en su libro "Versos del mar y otros poemas" se destaca sobre todos los que han cantado las cosas y los secretos del océano". Leyó poemas –no se consignaron los títulos– e igual hizo con otras composiciones de un anterior poemario de José del Río, "La belleza y el dolor de la guerra", editado en Valladolid en 1922. La elegía que dedicó Gerardo Diego a José del Río lleva la indicación: "Después de leer su libro ‘La belleza y el dolor de la guerra’".

Gerardo Diego tuvo, años después más noticias del Ateneo Popular de Langreo, a través de las cartas que le escribió su discípulo y amigo Luis Álvarez Piñer. En una de ellas le comentaba su paso por el Ateneo donde disertó sobre "El cine, símbolo de nuestra época". Le habló de su amigo Ovidio Gondi –a quien Gerardo Diego ya conocía– y también de su revista "Orbayo", editada en la imprenta La Moderna, de Sama.

Estas y algunas otras referencias sobre Gondi, una vez terminada la guerra (in)civil, las hemos encontrado en la correspondencia cruzada entre Piñer y Diego a lo largo de 57 años, en la magnífica edición del especialista y profesor de la Universidad de Deusto Juan Manuel Díaz de Guereñu. En las cartas cruzadas se percibe la cálida y sincera amistad entre los dos poetas durante su vida, sin que sus trincheras ideológicas generasen sombra alguna. Su amistad solo se interrumpió el 8 de julio de 1987 cuando falleció Gerardo Diego.

