Humanidades y era digital

Cuando atravieso el puente de los recuerdos ("Tempus fugit": "Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo", según el poeta latino Virgilio), en ocasiones llego hasta Gijón y me veo como un alumno más del Corazón de María, con 17 o 18 años, a punto de entrar en la universidad y que manejaba un díptico donde estaban encerradas las distintas titulaciones de aquella época, según que el bachillerato se hubiera cursado por ciencias o por letras.

"Ser o no ser" era la pregunta esencial del personaje de Hamlet en la obra de teatro, si bien la mía no llegaba a dilucidarse en términos tan dramáticos, pues el bachiller de letras me colocaba en una posición que no admitía muchos titubeos: Filosofía y Letras sobre todo (también Periodismo y Derecho). Ya entonces, una de las dos ramas (ciencias) ofrecía abundantes salidas (como así denominábamos al amplio catálogo de posibilidades que se nos ofrecían), mientras que la otra (letras) presentaba un aspecto deshuesado y falto ya de vitaminas para un futuro crecimiento, como el paso de los años corroboró.

Habiendo transcurrido desde entonces casi sesenta años, no pude dejar de retrotraerme a ese momento de mi juventud cuando leí hace unos días en LA NUEVA ESPAÑA que Historia, Clásicas y Filosofía son los títulos con menos inserción laboral, o lo que es lo mismo, que están en la última fila de la cola del paro.

Pensé entonces que las cosas no suceden de modo casual, y que si en aquellos años a los que me refiero el díptico que mostraba la alternativas de una y otra rama estaba hinchado por lo que correspondía a la sección de ciencias, era porque quienes dirigen el rumbo de nuestras vidas (el denominado "sistema" no es un hueso anónimo: tuvo siempre nombres y apellidos conocidos) ya se habían empeñado tenazmente en conseguir que el mar de la humanidades tuviera un escaso tráfico (hoy se encuentra casi en extinción: hay estudios rigurosos que confirman que lleva cuatro décadas de agonía).

Preguntarse por las razones de esta decadencia sería penetrar en el nervio de la razón utilitaria dominante que rige nuestras sociedades, cuyo resultado es una suerte de totalitarismo economicista, que lleva a relegar a las Humanidades, vista su inutilidad (así dicen) en el mercado laboral en términos de competitividad y riqueza.

Sin embargo, este paradigma, al que se aferran con gran fuerza los defensores de un modelo de mercado especulativo, cerrado y sin ningún tipo de relación con los espacios públicos, presenta también muchas grietas, y más en unos momentos en los que avanzamos a gran velocidad hacia un mundo digital en el que, quiérase o no, será muy necesaria una mirada humanística para situarnos de un modo más certero en este nuevo universo.

Intentar entenderlo, plantear preguntas al pasado e incorporar esa visión a la memoria es propio de disciplinas como la historia, las lenguas clásicas y la filosofía (ayuda a vivir mejor y a comprender la forma en la que nos vinculamos con los demás). De ahí que sea una mala noticia el arrinconamiento que presentan estas disciplinas. En estos momentos, la reclamación de un bagaje humanista no es una piedra lanzada al aire de la nostalgia; más bien, por el contrario, es un canto rodado y totalmente necesario hacia una mejor interpretación del mundo. Y, por lo que nos toca, de la era digital a la que estamos abocados.

