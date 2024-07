Llegada la época estival las instrucciones son sencillas: prohibido enfermar bajo pena de no ser atendido. Porque si en tiempo ordinario se observa un preocupante déficit de personal sanitario, problema que cada día va a peor, en verano el asunto se agrava por aquello del legítimo derecho a las vacaciones de los trabajadores. Entonces, astutamente, se limita el aforo de los hospitales, cerrando habitaciones e, incluso, plantas enteras y se vacían las consultas de los centros de salud.

¿Y qué hace uno ante semejante panorama? Pues no enfermar ni nada que pueda favorecer que necesitemos asistencia sanitaria. O sea, comportarse como un autónomo. Y, no lo dicen claramente, pero se sobreentiende que, si no hacemos caso, procuremos ponernos malos fuera de Asturias.

Mientras nos indignamos por la pésima sanidad madrileña por culpa de Ayuso, a más de cuatrocientos kilómetros de nuestro hospital, aquí tragamos con la constante erosión del sistema de salud asturiano, otrora buque insignia y motivo de orgullo. ¿Y quién saca provecho de la calamitosa política sanitaria? La empresa privada, que no para de recibir nueva clientela y que también comienza a no dar abasto.

El paisano al que acaban de dar cita para operarse de cataratas dentro de dos años y medio, si no quiere que de aquí a entonces las cataratas se le transformen en cortinas de lana, seguramente tirará de ahorros e irá por lo particular. Y eso, claro está, es un fracaso morrocotudo, y más para un gobierno "progresista" que dice defender lo público. Tururú. Así no se hace.

Pero lo que es motivo habitual de conversación -no te atienden, no hay nadie, tengo cita para el próximo año bisiesto, paracetamol para todo- no acaba de escalar a protesta generalizada y ruidosa.

El deterioro de la sanidad pública, asturiana o de donde sea, debería ser motivo para poner a los gobiernos en apuros y, por qué no, hacerlos caer. Sin embargo, nos quejamos entre nosotros y consentimos que suceda. Ya saben, por eso del color del cristal con que se mira.

