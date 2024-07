En unos momentos donde la posible quema de CSR (combustible sólido recuperado) como potenciador calorífico de la biomasa en la térmica de La Pereda está latente y con la que se busca dar salida a su almacenamiento en las instalaciones de Cogersa de manera inminente, al colectivo vecinal le toca decir ¡basta! Aun así, el problema de almacenamiento no se verá solucionado en su totalidad, y, por dicho motivo, Cogersa estudia construir una planta para incinerarlo en sus propias instalaciones. Pese a todo, el problema para la quema del combustible CSR persistirá de no buscar alternativas adecuadas y medioambientalmente sostenibles.

Ante esto, los vecinos no vamos a entrar en disquisiciones sobre lo que tiene o no previsto hacer Cogersa con el CSR sobrante y menos aún en las disputas políticas que últimamente se están dejando ver, ya que a nuestro juicio el camino a seguir pasa por intensificar y desarrollar el fomento del reciclaje, debiendo tanto las instituciones como los organismos dependientes de ellas trabajar coordinadamente en ese sentido, favoreciendo el compromiso y la corresponsabilidad de la ciudadanía para conseguir un objetivo que bien podría lograrse incentivando de algún modo a los vecinos y potenciando también la economía circular.

Y es que, aunque algunos traten de disfrazar la realidad jugando al equivoco citando que la quema de CSR no representa peligro alguno, no es menos cierto que el fin último que se persigue es un proceso de incineración, porque del mismo modo que el CSR sí es basura, quemar también es incinerar, lo que nos lleva hacia la afección que ello puede provocar en la salud, razón por la cual tanto los entes como las fuerzas políticas y sociales favorables a la incineración deberían reflexionar y recapacitar sobre las decisiones a adoptar impulsando e incentivando políticas encaminadas no solo a la protección medioambiental del entorno, también a la de nuestro bienestar.

La salud es algo que nadie parece tomar en consideración y que a los vecinos nos preocupa mucho. Tomando como ejemplo algunos estudios e informes científicos nos encontramos con la aparición de malformaciones a nivel fetal con un 17% de casos de espina bífida y un 12% de problemas cardiacos. No se trata de crear un estado de alarma difundiendo estos datos, sino de concienciar tanto a nuestros gobiernos como al resto de la sociedad sobre un problema que más pronto que tarde se convertirá en una cadena de diferentes tipos de cáncer, fundamentalmente gástricos, respiratorios, hormonales, diabetes, etc. Sería muy largo de citar aquí, pero el riesgo de contraer según qué tipo de cáncer va desde uno a dieciséis kilómetros de distancia de la planta en que se lleve a cabo la quema/incineración de residuos.

Pero no solo la salud se va a ver afectada. También el comercio, la hostelería, las pequeñas y medianas empresas, el sector agroganadero, el mercado de la vivienda, el valor del suelo… además de la pérdida de población que acentuaría más aún la sangría demográfica que desde hace varios años padecemos, propiciando con ello una regresión socioeconómica muy difícil de revertir y a la que además habría que añadir la pérdida de servicios básicos para el conjunto de la ciudadanía. Entre ellos, transporte público, consultorios médicos, aulas en colegios y otro tipo de ayudas que, ante la progresiva sangría demográfica, se podrían dejar de percibir. Como puede observarse los vecinos tenemos fundamentos más que sobrados para rechazar la quema de un tipo de residuo que como el CSR tiene una serie de usos hacia los que, como se ha dicho antes, se le podría dar salida y con los que no existe riesgo alguno ni medioambiental ni de salud. Así que estudiaremos la posibilidad de trasladar nuestras reivindicaciones a las más altas instancias, dada la falta de empatía por parte de quienes tienen el deber de velar por los intereses de una sociedad a la que cada vez se le arrincona más, sin dar, como en el caso que nos ocupa, opción alguna a la participación de los vecinos. Pues en lo referente a la térmica de La Pereda todas las decisiones están tomadas, algo que no deja de preocupar a la ciudadanía, haciendo que los residentes en la zona norte del concejo busquen todo tipo de apoyos allá donde los puedan hallar.

Lo curioso del caso es que no solamente esta parte del municipio se verá afectada. El concejo en general, dado el carácter de su orografía, sufrirá las consecuencias de las emisiones tóxicas derivadas de la quema/incineración de residuos.

Como final, citar que sobre los niveles de exposición de las personas a los contaminantes atmosféricos como los que nos ocupan, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no existe umbral seguro para la población de concentración de partículas de pequeño tamaño; es decir, sucede como con los agentes cancerígenos en los que no se puede determinar a qué niveles se producen los efectos negativos para la salud. Al decir de expertos especialistas en este tipo de estudios, dichos efectos conllevarán un importante incremento en el número de consultas, hospitalizaciones y tratamientos médicos con el elevado coste económico que para el sistema sanitario puede suponer.

Todas estas y otras muchas consideraciones deberían ser tomadas en cuenta por parte de quienes en las últimas fechas han demostrado una total falta de empatía con la sociedad a la que dicen representar y que deberían, antes de tomar cualquier tipo de decisión sobre la aplicación del CSR como potenciador para la combustión de la biomasa, sentarse, dialogar y escuchar con detenimiento cuál es la postura vecinal. Y ante la misma adoptar un compromiso real que contemple la búsqueda de soluciones como alternativa a la que actualmente tienen previsto desarrollar.

