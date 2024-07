Lo malo de hacer limpieza y poner orden en casa es que de los cajones salen cosas que prefieres mantener apartadas, ocultas. Yo me había olvidado de la libreta que utilicé durante los últimos días de mi padre, en la que fui apuntando pensamientos, sensaciones y emociones, frases cortas e incluso palabras aisladas, como impulsos, que me sirvieron para escribir aquella especie de diario de nuestra vida en la habitación del hospital.

Según abrí la libreta y comencé a ojear su contenido sentí la tensión en las suturas, como si las cicatrices trataran de abrirse. Nueve años después -Dios mío, qué rápido han pasado- lo que escribí y garabateé nueve años atrás me devolvió a aquellos días de tensión y dolor, de cansancio profundo y amor infinito, de sentimientos a flor de piel y de intensa reflexión.

Hoy soy consciente de que ese tiempo me cambió, alterando prioridades y modificando perspectivas. Claro que lo difícil es que algo así no te afecte, que no te haga ver de qué estamos hechos y qué es lo que realmente vale la pena.

Paso lentamente las hojas, deteniéndome en cada palabra y buscando su significado en aquel momento y también en el presente. Se calmó el tsunami emocional que tanta energía me aportó, que desconocía que pudiera albergar en mi interior y que tuvo su réplica siete años después, cuando a mi madre le llegó su hora, tiempo en el que pude poner en práctica lo aprendido, entendiendo y manejando la situación algo mejor, como quien conduce de noche por una carretera por la que ya pasó.

Rebuscar entre los papeles, como hacerlo en nuestro cerebro, puede ser útil para deshacernos de lo innecesario, lo que estorba, lo que ocupa un lugar sin motivo ni razón. Pero también devuelve a la luz mucho de lo que tenemos olvidado, algunos recuerdos que nos alegran la cara y otros también que nos arañan, que preferimos que sigan en el fondo del cajón, pero sin los que la vida no estaría completa.

