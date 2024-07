Antes podías ir al registro civil a pedir una partida de nacimiento y te la daban en el momento. Es más, no hacía falta que fueras tú personalmente porque la gestión podían hacerla otros, parientes, amigos, el abogado que la requería para tu asunto. Eso se acabó. Era tan sencillo que a alguien comenzó a parecerle mal. Entonces llegó la pandemia y, con ella, el número de teléfono y la cita previa obligatoria. Recientemente, una nueva vuelta de tuerca causa que prácticamente cualquier solicitud deba ser hecha por internet y solo por la persona a la que se refiere el certificado o alguien debidamente autorizado. Ya saben, es por eso tan bonito de la protección de datos, gracias a lo que se consiguió que la información personal únicamente esté a disposición de malhechores, estafadores, ciberdelincuentes, amén de todas los departamentos comerciales de las empresas aseguradoras, energéticas, telefónicas...

De este modo, si necesitas la partida de matrimonio y no te arreglas para solicitarla (porque no es fácil), lo más sencillo es encargarle la gestión a un pirata informático ruso, que seguro que te la consigue en un santiamén. Pero como cometas la imprudencia de mandar a un familiar a la oficina del registro, lo más que va a conseguir es un no por respuesta y, probablemente, caras de pocos amigos.

Con frecuencia la vida discurre por vías inexplicablemente tortuosas que antes fueron simples y llanas. Y en el ánimo de las administraciones públicas por defender nuestra información sensible lo que está logrando es enmarañar aún más los trámites, dificultando absurdamente lo que un día fue sencillo y convirtiendo cualquier gestión en un reto.

Es impresión generalizada que a partir de la pandemia lo que funcionaba mal ahora va peor y lo que iba razonablemente bien dejó de hacerlo. Y buena parte de la explicación se encuentra en la batería de normas y decisiones, de supuesta intención impulsora y agilizadora, que, en realidad, no son sino palos en las ruedas con un único propósito: complicarnos la vida.

