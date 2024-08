A por el Peñón

Ya tenemos un cacho, ahora nos faltan los monos y las tiendas comerciales. Hace unos cuantos años entré en Gibraltar, paseé, comí y compré, entre otras cosas un jersey, cómo no, inglés de lana cachemir: que tan buen resultado me dio. Son recuerdos lo que me queda y ahora es el fútbol y nuestra selección española la que intenta recordar, con sus alegres cánticos lo que era nuestro y que ahora, políticamente, con brexi o sin el, reconquistar.

La revuelta no está solo en el sureste de nuestra patria. Bastante más arriba, Cataluña intenta aislar su terruño creando su propia revolución. Y aunque no llegó Puigdemont, ya llegó la avanzadilla con Marta Rovira al frente

Y, según dijo nada más llegar, "vamos acabar lo que hemos iniciado". El separatismo está por llegar. Y yo lejos, siendo días atrás el Carmín de la Pola, donde tuve la oportunidad de estar unas cuantas veces. Una, de buen recuerdo, ya de noche y después de cenar, en mi "Cuatro L", me fui con Tino "el travieso" hasta Pola de Siero. Lo pasamos genial y después de tomar una botella de sidra, con alegría regresamos a Sama. Tal era nuestra euforia que si en ese momento nos envían a tomar él Peñón, para allá hubiésemos ido.

Recuerdo aquel señor que detuvieron con una pesada maleta. Le obligaron a abrirla e iba cargada de piedras y afirmó: "Son las que me corresponden del Peñón. Ahora que cada español vaya las suyas". Je, je, pero nadie más volvió.

