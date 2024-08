No pasarán

Escucho al presidente del Principado y he de contener el impulso de abrazar y besar el televisor. Qué contundencia, qué bravura. La enésima bajada de pantalones del Estado español ante el independentismo catalán parece haber despertado a la fiera astur. Y tras su potente alocución estoy seguro de que Pedro Sánchez tiembla y teme por su futuro. Hasta aquí hemos llegado. Además, de paso, se callan de sopetón las voces que acusan a Barbón de comportarse como un perrín faldero ante el adorado líder del PSOE.

Un puñado de votos y la poltrona de la Generalidad no justifican un clavo más en el ataúd de la igualdad de los españoles y la solidaridad entre los territorios. Porque llega un momento en el que hay que priorizar: Qué es lo primero, ¿el partido o el pueblo?

Por la gestualidad de Barbón, con ese rictus serio y tenso, como el de quien se está conteniendo para no saltar sobre el pescuezo de alguien, creo que no estamos ante una imitación de García Page, el mandamás manchego que, de tanto amagar ya no inquieta a nadie. Y menos aún al presidente del gobierno, que hasta se cachondea de él. No, Barbón no es así, y como ponga pie en pared, que se preparen. "Al suelo, que vienen los nuestros", que dijo el ingenioso Pío Cabanillas.

La tropelía cometida con la independencia fiscal y tributaria de facto del País Vasco y Navarra, no puede repetirse. O rompemos la baraja definitivamente y que cada autonomía de las apañe en solitario, lo que a Asturias pondría en una situación complicadísima, pues nadie recuerda cuándo fue la última vez, si existió, que fuimos capaces de generar los recursos suficientes para cubrir nuestras necesidades.

Consciente de ello, Adrián Barbón se muestra dispuesto a empuñar la espada de Pelayo. Por dignidad, por orgullo, por coherencia, por españolidad. Y por un montón de perres, claro. Que si Sánchez, indiscutible as del "donde dije digo ahora digo diego", ofrece los euros, -como si los pinta-, quizá nos la envainemos.

Suscríbete para seguir leyendo