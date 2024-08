Juan Palomo

A las personas nos llega el momento, a caso con tristeza, en el que debemos aceptar que ya no somos aquellas de antaño; que nos hemos convertido en algo distinto a lo que éramos y que tal vez no esperábamos; teníamos otras expectativas. Hasta aquí, parece que es obvio el proceso. Un proceso inexorable, que se acepta con más o menos racionalidad.

La cosa cambia cuando la conversión no es física necesariamente, sino de otra índole debida a un supuesto éxito personal y que también, tal vez, impide ser quien eras. Así, pongamos el "éxito político", después de haber sido elegido o elegida. Un éxito que será tal o no si la gestión del trabajo político es el que se prometió en el programa, o sencillamente se ha enviado a la papelera del impecable despacho que se ocupa.

Las personas, normalmente, podemos aspirar a ocupar puestos de responsabilidad política, con más o menos éxito en el desempeño de la función a ejercer: diputada/do, concejalías varias. alcaldías y/o presidencias, etcétera. En el momento en que se aspira a ese trabajo político, porque es un trabajo, sin duda, las promesas del o de la aspirante (qué va hacer, cómo lo hará, para qué y por qué…) se le acumulan en la cabeza y, obviamente, desarrolla un programa, que expone a la ciudadanía para el posible voto.

El voto pedido ha sido favorable y el puesto político para el que se ha presentado, se ocupa y se desarrolla en sus diferentes funciones. La gestión, puede ir bien, regular o mal. Las dos primeras no suelen alertar a la ciudadanía. La tercera, sí.

Cuando el ciudadano manifiesta su descontento y pide responsabilidades políticas a quien corresponda y que le ha votado, es el momento de ver el talante del personal elegido y que está en el desempeño de las funciones políticas para las que se ha presentado voluntariamente.

Es el momento fuerte, de ese "éxito político", de saber quién es uno o una y de medir su valía ética y responsable. Se puede pasar olímpicamente y decir aquello de " Yo me lo guiso yo me lo como", bien como autosuficiencia o bien como referente hacia el egoísmo de alguna persona. En cualquier caso, la validez es la misma para el "Juan Palomo" político, henchido de éxito.

El problema que subyace en esa postura autosuficiente y un tanto egoísta es que, aun saliendo del paso momentáneamente, no le va a permitir mantener la postura "sine die", indefinidamente. De tal manera que es posible surja la muerte política en el propio vómito de la autosuficiencia.

Ayuntamientos hay que se están mostrando llamativamente autosuficientes y prepotentes en algunas acciones muy controvertidas de sus gobiernos, eludiendo explicaciones o si se dan, "informan" con el más reaccionario de los argumentos: " es lo que hay". Es decir, lo tomas o lo dejas. Para el o la responsable : " Yo me lo guiso yo me lo como". Y menos mal que no sueltan aquello de " tú me has votado, así que me aguantas…"

Estas son contradicciones que, insisto, no son patrimonio de un político individual, sino de la política en general. Sin embargo, aún admitiendo las contradicciones, el plus de cinismo es casi ilimitado por parte de algunos gestores políticos y, cómo no, también gestoras políticas. Que en el paroxismo de su incompetencia siempre buscan chivos expiatorios. Y niegan sin sonrojarse lo que dijeron en otro momento. Sobran ejemplos. La inteligencia del lector o lectora, sabrá llegar a conclusiones.

Sin embargo, el cambio llega. Es el momento en el que hay que aceptar que tú conversión de lo que eras, decías y prometías a lo que eres actualmente es abismal. Es decir, te has convertido en algo distinto a lo que esperabas de ti. Es igual que le pongas la música que quieras: has dejado de ser quien eras. No es bueno ni malo. Es así.

Suscríbete para seguir leyendo