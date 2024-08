Obsolescencia

La palabreja con la que titulo esta opinión cada vez está más presente en nuestras vidas. Sin dar muchas vueltas simplemente nos indica que algo quedó anticuado y necesita renovarse.

Pero lo negativo para el consumidor resulta que los pillos de los fabricantes ya lo programan para que en tiempo limitado se quede anticuado, o lo que resulta peor cual que sea inservible, eso sí con el calculo de que la garantía haya caducado. Ignoro si a ustedes les pasa lo mismo, pero el caso es que a uno le sucede habitualmente que a la vuelta de las vacaciones me encuentre con varias averías a la vez, y este año que por necesidades del guión no me moví pues más de lo mismo.

Otros artículos de José Manuel Ibáñez A mi aire Irónicas buenas noticias A mi aire Vacaciones A mi aire El doble rasero de Hacienda

De entrada lavavajillas que se niega a cumplir sus funciones, lavadora que pierde agua, y nevera que hace ruidos extraños, todo a la vez. La guinda la complementa el ordenador que emite evidentes señales de agotamiento. ¡Joder, vaya mes!

Desde hace tiempo nos han ido metiendo al riego como algo normal en la cultura kleenex de usar o tirar, o mejor en la del burro del gitanu, que cerrada la transacción se tumba y no se levanta más. Todo ello nos lleva al gasto añadido de contratar seguros complementarios que te cubran estos desatinos, con resultados no siempre satisfactorios, perdida de tiempo y lógicos cabreos.

En mi tertulia cuando sale a relucir este tema, pues el mal resulta general, se coincide en ello, así que todos añoramos los tiempos en que comprabas cualquier aparato y te duraba casi una vida entera. ¡Igual que ahora!

Son los negocios de los pícaros de las empresas fabricantes, que se aprovechan de leyes obsoletas –aquí si que es el término justo– y vayan ustedes a saber por qué no se adecuan a los tiempos. Yo soy bastante mal pensado en este aspecto.

Al fin al queda claro que el mal resulta común, pero con el matiz de que lo que aquí expuesto puede ser extensible a prácticamente todo. En fin… con los mercaderes desaprensivos hemos topado

Suscríbete para seguir leyendo