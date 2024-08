Aguantar y callar

Thomas Sowell afirmó que "no hay negocio más lucrativo que luchar por los derechos que ya se tienen en nombre de opresiones que no existen con el dinero de aquellos a quienes se tacha de opresores."

Saboreo mi tostada con tomate y unas gotas de un estupendo aceite de oliva de Medina de Rioseco mientras asisto a un capítulo más de la opereta catalana y en mi interior me debato entre el sentimiento, como español, de vergüenza y el sentimiento, como español, de diversión. Porque, si no fuera por lo caro que nos sale el vodevil que protagoniza Puigdemont, reconozcamos que el panorama político de Cataluña es de lo más cómico.

Otros artículos de Ricardo V. Montoto Dando la lata No pasarán Dando la lata Números turísticos Dando la lata Palos en las ruedas

Y, siguiendo a Sowell, hay que ver lo bien que vive esa casta política gracias al sostenimiento de un conflicto constante con un principio fundamental: reclamar indefinidamente una independencia que no se quiere alcanzar, ya que pondría en grave riesgo el actual chollo.

Finalizo el desayuno con un café mientras repaso la parrilla de televisión. Es bochornoso que los principales canales españoles contribuyan a dar todo el bombo posible a la burla organizada en Barcelona. Y compruebo en directo que, efectivamente, el principio de igualdad de los españoles ha saltado por los aires. Ante los ojos de millones de espectadores, Puigdemont aparece y se desvanece como Fantomas, con la ayuda de los próximos y la aquiescencia de un Estado que se ha desprendido de su dignidad.

Sí, es evidente que se están cachondeando de Españamientras ésta les concede aún más privilegios. Y cuanto más se burlan mayores son los logros que obtienen. Y así continuaremos, pues el negocio es rentable para los que dominan la política catalana y los que gobiernan España. No tanto para el pueblo español. Pero a ese no se le pregunta: aguanta y calla. Nada cambiará mientras la silente mayoría no independentista que habita en Cataluña permanezca muda, los poderes económicos no corten el grifo y el resto de españoles consintamos que la injusticia y la desigualdad se consoliden como principios del Estado.

Suscríbete para seguir leyendo